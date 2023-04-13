Diyarbakırlı kick boks şampiyonu, başarılarıyla köyündeki kızlara örnek olmak istiyor

Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda geçen yıl dünya üçüncüsü olan Diyarbakırlı sporcu Meyrama Çelebi, "Başarılarım yalnızca kendimi değil annemi, babamı ve hatta köyümüzdeki diğer kızları da gururlandırdı, umutlandırdı. Onlar da artık beni örnek alıyor, benim gibi olmak istiyor ve daha çok çalışıyor." dedi.



Dünya Kick Boks Federasyonu (WAKO) tarafından düzenlenen müsabakalarda üçüncülük elde eden 16 yaşındaki Çelebi ve Çelebi'yi keşfedip spora yönlendiren beden eğitimi öğretmeni Uğur Selçuk Öner, AA muhabirine, dünya kupasına uzanan başarının hikayesini anlattı.



Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Tepe Çok Programlı Lisesi 10. sınıf öğrencisi Çelebi, yaşadıkları köyde ailesinin tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek, anne ve babasının, köydeki işlere yardım etmesi için ilkokuldan sonra okula gitmesini istemediklerini dile getirdi.



Çelebi, ortaokulda kendisinin de aile baskısı nedeniyle okulu bırakmak istediğini fakat beden eğitimi öğretmeni Uğur Selçuk Öner'in araya girmesiyle bundan vazgeçtiğini aktararak, "Uğur hoca beni okulda keşfetti. Ben de buna çok sevinmiştim fakat ilk başta ailem okula gitmeme, spor yapmama müsaade etmiyordu. Hocam ailemin yanına gelip onlarla sürekli konuştu, ailemi yeteneğime ikna etmeye çalıştı." diye konuştu.



"Artık beni örnek alıyor, benim gibi olmak istiyorlar"



Ailesinin ikna olmasının ardından hem eğitimine hem de kick boksa ağırlık veren Bismil Halk Eğitim Merkezi Sporcusu Çelebi, düzenli antrenmanlarla müsabakalara daha sıkı hazırlandığını, diğer yandan da okuldaki derslerini ihmal etmeden sınavlarına çalıştığını kaydetti.



Çelebi, kariyerindeki en önemli sınavlarından birini geçen mayısta Dünya Kick Boks Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen müsabakada verdiğini anlatarak, 52 ülkeden 4 bin sporcunun katıldığı Dünya Kupası'nda "Point Fighting" kategorisinde 46 kiloda üçüncülük elde ettiğini ifade etti.



Kazandığı derecenin kendisi için de köyü için de dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Çelebi, "Başarılarım yalnızca kendimi değil annemi, babamı ve hatta köyümüzdeki diğer kızları da gururlandırdı, umutlandırdı. Onlar da artık beni örnek alıyor, benim gibi olmak istiyor." şeklinde konuştu.



Çelebi, Dünya Kupası'nda elde ettiği dereceler gibi Türkiye şampiyonalarında da başarılı sonuçlar elde ettiğinden bahsederek, şöyle devam etti:



"Ben bir yandan her gün köyümüzde antrenman yapıp diğer yandan da anneme, babama yardım ediyorum. Tarlaya, ev işlerine bakıp eğitimime de devam ediyorum. Bir taraftan da bu sene mayısta 8'incisi düzenlenecek Turkish Open Dünya Kupası'na hazırlanıyorum. İnşallah orada da iyi sonuçlar elde edip bu yıl milli takıma gireceğim. Bunu çok istiyorum. Başarılar elde edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."



"Kız çocuklarına bakış açısı çok değişti"



Çelebi'yi keşfedip ailesini ikna ederek hem okula hem de spora devam etmesini sağlayan beden eğitimi öğretmeni Uğur Selçuk Öner, genç sporcunun derecelerinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, bu başarının çalıştığı okul başta olmak üzere köyde, kız çocuklarına bakış açısını ciddi anlamda değiştirdiğini ifade etti.



Meyrama'nın başarısını duyan pek çok ailenin kendilerine müracaat ettiğini anlatan Öner, "Ailelerden kendi çocuklarının da spora başlamasını isteyen geri dönüşler aldık. Hatta diğer okullardan okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler oldu. Velilerimizin büyük kısmı bu başarıyı örnek alıp kendi kızlarının da bunu başarabileceğine inanmaya başladı. Bu güzel örnek çocukların hem okula hem de spora yönelmesinin önünü açtı. Bizim için en önemlisi de buydu." dedi.



Meyrama gibi yeni sporcular bulup onlarla çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Öner, ailelerle sürekli temas halinde geleceğin sporcularını bulmak için altyapı faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.



Öner, kendisinin de Türkiye Kick Boks Federasyonu Milli Takım Teknik Kurul Antrenörü olduğunu dile getirerek, Meyrama'nın milli takım süreciyle ilgili şunları söyledi:



"Bu konuda gerçekten çaba ve inanç çok önemli. Biz burada bunu çok net gördük. Meryama kızımız ile haftanın 6 günü antrenmanlara devam ediyoruz. Hedefimiz milli takım seçmelerine girip yüksek puan elde etmek ve kızımız milli takıma göndermek. Bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ve bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Şu an bunu başarmak için önümüzde hiçbir engel yok. "



"Önceden ona destek olmadığım için çok pişmanım"



Genç sporcunun anne ve babası Kutbettin ile Behice Çelebi de kızlarının elde ettiği başarıdan gurur duyduklarının altını çizerek, geçmişte kızlarının arkasında durmadıkları ve eğitimine izin vermedikleri için pişman olduklarını vurguladı.



Baba Kutbettin Çelebi, kızı Meryama ile ilgili "O bir yandan sporunu yapıp derslerine çalışırken diğer yandan da bana, annesine yardım ediyor, tarlaya, hayvanlara yardım ediyor. Kızım bunları yaparken dünya üçüncüsü oldu. Ben hep onun arkasındayım. İnşallah üniversiteyi de kazanacak iyi bir sporcu olacak. Ülkemize milletimize hayırlı, başarılı olacak." ifadesini kullandı.



Anne Behice Çelebi de kızına daha önce destek olmadığı için üzgün olduğunu kaydederek, "Meyrama çok çalışkan bir kızdır. Hem bize yardımcı oluyor, hem sporunu yapıyor hem de derslerinde başarılı oluyor. Önceden izin vermediğim için çok pişmanım şimdi onun başarısıyla gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.





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