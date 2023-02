Diyarbakır okullar ne zaman açılıyor? 2023 Diyarbakır okullar açılacak mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 20 Şubat 2023 tarihinde ders başı yaptı.2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler nedeniyle yarıyıl tatilinin süresi uzatıldı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 40 bini aşkın can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı şekilde etkilediği 10 ilde eğitim öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin açıklama yaptı.Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Yapılan açıklamaya göre, 10 ilde okullar üç kategoride açılacak.Özer, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihinin 13 Mart'a ertelendiğini duyurdu.Adana'da eğtimin 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2023 tarihinde başladı. Birinci dönem ise 20 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. Öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat 2023 tarihinde okullara geri dönecekti. Fakat 6 Şubat 2023 tarihinde sabah 04.17'de ve 13.24'te Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu asrın felaketinin ardından Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi ile ilgili ilk şu açıklama geldi:Özer, 10 ildeki eğitim çalışmaları hakkında bilgiler vererek, şöyle konuştu:"Bu kapsamda 10 ilde, her ne kadar eğitim öğretime şu an itibarıyla ara verilmiş olsak bile her şart altında eğitime devam yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. Çadır bölgelerinin tamamında psikososyal destek çadırlarında okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, çocuklarımıza sürekli etkinlikler düzenleyerek onların travmaları atlatmalarına destek oluyorlar.Yine 131 okul öncesi çadır ve konteynerle de eğitim öğretime destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yine 18 ilkokul kurduk çadırlarda, konteynerlerde, 12 ortaokul kurduk. Bir de ilk kez Malatya'da 1000 kişinin olduğu konteyner kentte prefabrik okul kurduk. Şu anda orada da yine müfredata dayalı değil, öğrencilerin psikososyal sağlamlığını desteklemek için öğretmenlerimiz eğitim vermeye devam ediyorlar. Yine bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Mehmetçik okullarını da devreye soktuk hızlı bir şekilde. Bu hafta içerisinde de İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımızla birlikte yeni okulları kurmaya devam edeceğiz."