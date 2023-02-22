Haber Tarihi: 22 Şubat 2023 12:37 - Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 12:37

Diyarbakır okullar ne zaman açılacak? 2023 Diyarbakır okullar açılacak mı?

Diyarbakır'da okullar ne zaman açılacak merak edilen konular arasında. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 40 bini aşkın can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı şekilde etkilediği 10 ilde eğitim öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin açıklama yaptı. Peki, deprem bölgesi olan Diyarbakır'da okullar ne zaman açılacak? Diyarbakır'da İşte okulların açılış tarihi

Diyarbakır okullar ne zaman açılacak? 2023 Diyarbakır okullar açılacak mı?
Abone Ol
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 20 Şubat 2023 tarihinde ders başı yaptı.
2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler nedeniyle yarıyıl tatilinin süresi uzatıldı.

DİYARBAKIR'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 40 bini aşkın can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı şekilde etkilediği 10 ilde eğitim öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde, sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacaklarını belirtti.

Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını söyledi.

Özer, ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.

"DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.


Bakan Özer, "Deprem bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağını açıklamıştık. Deprem felaketi nedeniyle 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerimizin de devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdik. " diye konuştu.

İSTANBUL'DAKİ BAZI OKULLAR İÇİN TAHLİYE KARARI

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.

Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Süper Lig kulüplerinden TFF'ye 'play-off' önerisi Spor Toto Süper Lig Süper Lig kulüplerinden TFF'ye 'play-off' önerisi
Kocaelispor-Sakaryaspor maçında gerginlik Spor Toto 1. Lig Kocaelispor-Sakaryaspor maçında gerginlik
Nicolo Zaniolo'dan depremzede aileye imzalı forma! Deprem Nicolo Zaniolo'dan depremzede aileye imzalı forma!
Fenerbahçeli yöneticilerden Adıyaman'a ziyaret Fenerbahçe Fenerbahçeli yöneticilerden Adıyaman'a ziyaret
Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi Spor Toto 1. Lig Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi
Galatasaray Muslera'nın halefini İtalya'da buldu! Türkiye Transferler Galatasaray Muslera'nın halefini İtalya'da buldu!
Ronaldo, Talisca ve Gustavo kılıçlı kutlamada! Dünya Futbolu Ronaldo, Talisca ve Gustavo kılıçlı kutlamada!
Galatasaray ikinci hazırlık maçını kazandı! Galatasaray Galatasaray ikinci hazırlık maçını kazandı!
Vitor Hugo: 'Ayrılmak istedim, izin vermedi' Trabzonspor Vitor Hugo: "Ayrılmak istedim, izin vermedi"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Gençlerbirliği maçında 4 gol
2
Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması
3
William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı
4
Ahmet Ağaoğlu: "UEFA bizi menedebilirdi"
5
Galatasaray'dan ihtarname haberine yalanlama!
6
Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Adama Traore
7
Ezgjan Alioski için İstanbulspor devrede

SON HABERLER

yukarı ok