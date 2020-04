Diyanet TV mukabele dinle izle, 2020 Ramazan Mukabelesi ne zaman saat kaçta başlıyor?

DİYANET TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN





Mukabele izlemek ve dinlemek için Diyanet TV'yi açmanız gerekir. Televizyon üzeriden kolaylıkla her gün yayınlanan mukabele sayesinde önemli bir idrak gerçekleştirebilirsiniz. Peygamber Efendimiz (asm) Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severdi. Başkasından dinlerken mübarek gözyaşlarını tutamazdı. Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek. Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti.Sözlükte "iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak" anlamına gelen mukābele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuş, zamanla hafızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır.Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülecek.Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, "Selimiye Camisi'nde her gün saat 11.00'de başlayan, canlı olarak Müftülüğümüzün Facebook sayfasında yayınlayacağımız mukabele programımız her gün devam edecek ve arkasından da 15 dakikalık özet sohbetlerimiz olacak. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz Selimiye Camisi ile manevi olarak buluşmuş olacak." dedi.Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısındaki konuşmasında, ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınmayacağını belirtti.Erbaş, "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." dedi.AA'ya konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural da ramazan ayında, apartman altında veya sitelerde sosyal ihtiyaçlar için yapılan alanlarda toplanılıp cemaatle teravih namazı kılınmasını uygun bulmadıklarını, bu durumun salgınla mücadele açısından çok tehlikeli olduğunu vurgulamıştıDiyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kılınması sünnet olan teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceğini belirtti.Hazreti Muhammed ve dört büyük halife döneminden beri Müslümanların, teravih namazını hem camiler hem de evlerde cemaatle veya tek başına kılmasına ilişkin uygulamaların olduğuna işaret eden Tural, şunları söyledi:"Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmak yasak olduğu için teravih namazını evlerde cemaatle veya tek başına kılmak caizdir. Dolayısıyla hane halkından imamlık yapabilecek birisi varsa cemaatle teravih namazını kılarlar. Eğer imamlık yapacak biri yoksa her biri ferdi olarak teravih namazını evde kılabilir. Bu durumda herhangi bir sakınca yoktur.Bazı kişiler, camilerde cemaatle teravih namazının eda edilmemesi nedeniyle tutulacak olan oruç ibadetinin de kabul olmadığına dair iddialarda bulunuyor. Bu iddia kesinlikle doğru değil, kabul edilmesi de mümkün değildir. Çünkü oruç ile teravih ibadetleri birbirinden farklıdır. Oruç, gündüz, teravih ise gece ibadetidir. Peygamber Efendimiz, 'Kim ramazanın gündüzünü oruçla geçirir, gecesini de teravih namazı kılarak ihya eder, Cenabıhak katında verilecek ecir ile mükafata iman eder ve böyle de umarsa, onun geçmiş küçük günahları bağışlanır' buyuruyor."Bütün alimlerin, teravih namazını, orucun değil ramazanın sünneti olarak kabul ettiğini dile getiren Tural, "Mazeretleri nedeniyle oruç tutamayan yaşlı, kalp hastası veya koronavirüs nedeniyle tedavi görenler, teravih namazı kılabilirler. Bu insanların teravih namazı kılmalarında da hiçbir sakınca yoktur. Çünkü teravih orucun değil, ramazan ayının sünnetidir." diye konuştu.Hafızlarıyla ünlü Mısır'da ramazanlarda cami ve evlerde, radyo ve televizyonlarda mukabele okunur. Devamlı Kur'an tilaveti yayını yapan radyolar da vardır. Radyo ve televizyonlarda mukabele okuyacak hafızlar özel bir kurul tarafından seçilir. Mısır dış ülkelere ramazan aylarında hafızlar gönderirse de bunlar genellikle mukabele yerine kısa süreli Kur'an tilavetini tercih ederler. Fas'ta Merakeş'te darülkur'an ramazan boyunca büyük ilgi görür, radyo ve televizyonlarda okunan mukabeleler de takip edilir. Hint alt kıtasında cami, mescid ve evlerde Türkiye'dekine benzer bir mukabele geleneği oluşmamıştır. Nadiren hafızların okuduğu Kur'an'ın dinlenmesi şeklinde bir usul gözlenmekteyse de çoğunlukla mukabele olarak hafızların birbirini dinlemesi türünden bir uygulama mevcuttur. Bu bire bir olabildiği gibi özellikle ramazan ayında bir hafızın okuyuşunun birden fazla hafız tarafından dinlenmesi şeklinde de olur.