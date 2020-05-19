Diyanet TV Kadir gecesi Canlı yayını (https://www.diyanet.gov.tr)

ve Sporx olarak biz de Kadir gecesi için dualı en güzel mesajları sizler için hazırladık. Bu içeriğimizde en güzel ve en anlamlı Kadir Gecesi (Kandil mesajları) mesajlarının yanı sıra Diyanet TV'nin Kadir Gecesine (Kandil gecesi yayını) özel yayınının linklerini de bulabilirsiniz.,Bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanan bu önemli Kadir gecesinde eller semaya yükselecek ve dualar, ibadetler edilecek. Kadir gecesi mesajları ve sözleri ile ise günün anlamı ve önemi paylaşılacak. 2020 Kandil mesajları ile sevdiklerine kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli kandil mesajı gönderebileceksiniz. (Kadir gecesi mesajı gönder, Kad11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın en önemli gecelerinden biri olan. Biz de bu özel günü sevdiklerinizle paylaşmanız adına en güzel Kadir Gecesi mesajlarını haberimizde derledik.Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin."Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] 'Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O'na hayran' Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.Ya rab bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışlaYa rab bizleri öyle güçlü ve öyle kavi kılki boynunu eğdirmediğimiz kafir başını sivazlamadigimiz mazlum kalmasın Sen dualarımızı işiten ve kabul edensin dualarımızı kabul eyle..En âlâ ve en kaliteli ziyafet,Kur'an ziyafetidir.#KadirGecesi mübarek olsunAllah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun."Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallahSamimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsunBin aydan daha hayırlı mübarek kadir gecenizi tebrik eder, bu gecenin feyz ve bereketinden sizlerin ve tüm İslam aleminin istifade etmesini yüce Allah'tan niyaz ederim..Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun."Duâ", İnsanın kendi kendine yetmediği gerçeğinin itirafıdır. Ve kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir...Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun.Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, Kadir Geceniz mübarek olsun.Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun.