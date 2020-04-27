Diyanet TV frekansı, Diyanet TV uydu frekansı ayarlama

Diyanet TV, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni frekansında yayınlanmaya başladı. Sahih dini bilgiyi milletimize ulaştırma adına yayınlar yapan Diyanet TV, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren mevcut frekansını kullanmayacak ve yalnızca yeni frekansından yayın yapmaya devam ediyor.
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https://www.diyanet.tv/frekanslar
HD Yayın Frekansı: 12.380 DİYANET TV FREKANSLARI
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4
SD Yayın Frekansı: 12.422
Polarizasyon: YATAY (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
Diyanet TV, DİGİTÜRK 68. kanal, DSMART 104. kanal, TİVİBU 49. kanal ve KABLO TV 555. kanalda yayınlarına devam etmektedir.