Diyanet TV frekansı, Diyanet TV uydu frekansı ayarlama

Diyanet TV uydu frekansı ve TURKSAT frekansları 2020 Ramazan ayında daha çok merak ediliyor. İnsanlar Google'da Diyanet TV frekanslarını araştırırken, haberimizde bu detaylara da yer verdik. İşte Diyanet TV frekansı...



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https://www.diyanet.tv/frekanslar



HD Yayın Frekansı: 12.380



DİYANET TV FREKANSLARI



Sembol Oranı: 27.500



FEC: 3/4



SD Yayın Frekansı: 12.422



Polarizasyon: YATAY (H)



Sembol Oranı: 30.000



FEC: 3/4



Diyanet TV, DİGİTÜRK 68. kanal, DSMART 104. kanal, TİVİBU 49. kanal ve KABLO TV 555. kanalda yayınlarına devam etmektedir.



Diyanet TV, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni frekansında yayınlanmaya başladı. Sahih dini bilgiyi milletimize ulaştırma adına yayınlar yapan Diyanet TV, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren mevcut frekansını kullanmayacak ve yalnızca yeni frekansından yayın yapmaya devam ediyor.https://www.diyanet.tv/frekanslarHD Yayın Frekansı: 12.380Sembol Oranı: 27.500FEC: 3/4SD Yayın Frekansı: 12.422Polarizasyon: YATAY (H)Sembol Oranı: 30.000FEC: 3/4Diyanet TV, DİGİTÜRK 68. kanal, DSMART 104. kanal, TİVİBU 49. kanal ve KABLO TV 555. kanalda yayınlarına devam etmektedir.

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