Diyanet TV frekansı, Diyanet TV uydu frekansı ayarlama

Diyanet TV uydu frekansı ve TURKSAT frekansları 2020 Ramazan ayında daha çok merak ediliyor. İnsanlar Google'da Diyanet TV frekanslarını araştırırken, haberimizde bu detaylara da yer verdik. İşte Diyanet TV frekansı...

27 Nisan 2020 16:22
Diyanet TV frekansı, Diyanet TV uydu frekansı ayarlama
Diyanet TV, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni frekansında yayınlanmaya başladı. Sahih dini bilgiyi milletimize ulaştırma adına yayınlar yapan Diyanet TV, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren mevcut frekansını kullanmayacak ve yalnızca yeni frekansından yayın yapmaya devam ediyor.
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https://www.diyanet.tv/frekanslar

HD Yayın Frekansı: 12.380

DİYANET TV FREKANSLARI

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 3/4

SD Yayın Frekansı: 12.422

Polarizasyon: YATAY (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

Diyanet TV, DİGİTÜRK 68. kanal, DSMART 104. kanal, TİVİBU 49. kanal ve KABLO TV 555. kanalda yayınlarına devam etmektedir.

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