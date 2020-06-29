Diyanet TV canlı izle (2020 Kuran Kursu)

Yaz kuran kursu duyurusu Diyanet tarafından yapıldı. Diyanet TV yaz kuran kursu saatleri, yaz kuran kursu haftalık ders programı, diyanet tv ne zaman başlıyor sorularına ilişkin detaylar açıklandı. Diyanet TV üzerinden Yaz kuran kursu uygulamasının başlatılacağı açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açıklamada bu yıl koronavirüs sebebiyle Yaz Kuran kursunun Diyanet TV üzerinden verileceği açıklandı. Yaz Kuran kursu ile kuran öğrenmek isteyen özellikle gençler için haftalık program yapıldı ve ilk hafta programı açıklandı. Diyanet TV Yaz Kuran Kursu detayları için haberimizi okuyabilirsiniz...
Yaz Kuran kursu haberi ile ilgili merak edilenler açıklığa kavuştu. Bu yıl koronavirüs sebebiyle bu yıl uzaktan eğitim modeli ile Diyanet TV Yaz Kuran kursu ile yayında olacak. Yaz kuran kursu nedir? Yaz Kuran Kursu Diyanet TV, Yaz Kuran Kursu ders programı ile ilgili detayları sizlere verilen bilgileri derledik. Diyanet İşleri Başkanlığının 'Yaz Kur'an Kursları', yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler dolayısıyla bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak. İlk dersi ise 29 Haziran Pazartesi saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş verecek.
DİYANET TV CANLI YAYIN İZLE
YAZ KURAN KURSU DİYANET TV İLE İLGİLİ ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Yaz Kuran kursu ile ilgili açıklama yaptı. Ali Erbaş'ın Diyanet TV Yaz Kuran kursu ile ilgili açıklaması:
"Sevgili Öğrenciler! Bu sene Yaz Kur'an Kurslarında,maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak nerede olursanız olun,yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin Yaz Kur'an Kursu eğitimlerine katılabileceksiniz"
YAZ KURAN KURSU TANITIM VİDEOSU İZLE
DİYANET TV YAZ KURAN KURSU 6 HAFTA SÜRECEK
6 hafta devam edecek Yaz Kur'an Kursları, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için "Kur'an Öğreniyorum", Kur'an-ı Kerim okumayı bilen, okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için "Kur'an Okuyorum", itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden faydalanmak isteyenler için ise "Dinimi Öğreniyorum" başlıkları altında yapılacak.
YAZ KURAN KURSU DERSLERİ 3 KUŞAKTA YAYINLANACAK
Hafta içi her gün Diyanet TV'den yayınlanacak dersler, 3 kuşak halinde ekrana gelecek. Kur'an'ı Öğreniyorum saat 10.30'da, Dinimi Öğreniyorum saat 11.00'de, Kur'an Okuyorum ise saat 17.00'de yayınlanacak.
Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.
YAZ KURAN KURSU HAFTALIK DERS PROGRAMI
DİYANET TV YAZ KURAN KURSU KİTAPLARI ÜCRETSİZ VERİLECEK
Diyanet İşleri Başkanlığının, "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, en yakın müftülüğe başvurmaları halinde 'Yaz Kur'an Kursu' kitaplarını ücretsiz olarak temin edebilecek. Bununla beraber kitapların PDF formatına da ulaşılabilecek.
Çocuklara sahih dini bilginin aktarılmasında önemli bir imkan olan 'Yaz Kur'an Kursları'nın sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak 'EHYS' üzerinden test usulü online değerlendirme yapılacak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek.