Diyanet TV canlı izle (2020 Kuran Kursu)

Yaz Kuran kursu haberi ile ilgili merak edilenler açıklığa kavuştu. Bu yıl koronavirüs sebebiyle bu yıl uzaktan eğitim modeli ile Diyanet TV Yaz Kuran kursu ile yayında olacak. Yaz kuran kursu nedir? Yaz Kuran Kursu Diyanet TV, Yaz Kuran Kursu ders programı ile ilgili detayları sizlere verilen bilgileri derledik. Diyanet İşleri Başkanlığının 'Yaz Kur'an Kursları', yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler dolayısıyla bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak. İlk dersi ise 29 Haziran Pazartesi saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş verecek.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Yaz Kuran kursu ile ilgili açıklama yaptı. Ali Erbaş'ın Diyanet TV Yaz Kuran kursu ile ilgili açıklaması:"Sevgili Öğrenciler! Bu sene Yaz Kur'an Kurslarında,maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak nerede olursanız olun,yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin Yaz Kur'an Kursu eğitimlerine katılabileceksiniz"6 hafta devam edecek Yaz Kur'an Kursları, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için "Kur'an Öğreniyorum", Kur'an-ı Kerim okumayı bilen, okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için "Kur'an Okuyorum", itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden faydalanmak isteyenler için ise "Dinimi Öğreniyorum" başlıkları altında yapılacak.Hafta içi her gün Diyanet TV'den yayınlanacak dersler, 3 kuşak halinde ekrana gelecek. Kur'an'ı Öğreniyorum saat 10.30'da, Dinimi Öğreniyorum saat 11.00'de, Kur'an Okuyorum ise saat 17.00'de yayınlanacak.Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.Diyanet İşleri Başkanlığının, "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, en yakın müftülüğe başvurmaları halinde 'Yaz Kur'an Kursu' kitaplarını ücretsiz olarak temin edebilecek. Bununla beraber kitapların PDF formatına da ulaşılabilecek.Çocuklara sahih dini bilginin aktarılmasında önemli bir imkan olan 'Yaz Kur'an Kursları'nın sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak 'EHYS' üzerinden test usulü online değerlendirme yapılacak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek.