(Diyanet) fitre bedeli 2020? Fitre kime verilir? Bu yıl fitre kaç para?

RAMAZAN AYI NEDİR?



Diyanet İşleri'nden alınan bilgilere göre;



Ramazan ayı arap aylarından Receb, Şaban'dan sonra takip eden ayın ismidir. Fakat Rasülüllah'ın İslam'ı tebliğinden sonra İslam ve Müslüman'ların ortak kabul ettiği çok önemli sosyal olayların yaşandığı toplumda suç oranının bile aşağılara düştüğü mübarek bir aydır. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 185. Ayet-i kerimede "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden ramazan ayına ulaşanlar onda oruç tutsun…"buyurularak, ramazan ayında insanlık ,lemine rahmet yönünde kaynaklık eden, insanlara ışık olan, Allah'tan gönderilmiş, gönüllere su serpen açıklamanın içinde bulunduğu ve hakkı b,tıldan, iyiyi kötüden, hayırlıyı şerliden ayıran Allah Kel,mı, kıyamet gününe kadar insanların derdine ilaç olacak ve Resülüllah'ın yaşayan mucizesi Kur'an, O mübarek ayda indirildiği bildirilerek, Ramazan'a değer kazandırılmıştır. (1)



Ayrıca bir Hadis-i Şerif'te "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır" (2) buyruldu. Ramazan ismi kullanılarak değerli bir ay oluşu bize bildirilmiştir. Başka bir Hadis-i Şerifte de "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır." (3)



İslam tarihi boyunca ramazan haricindeki aylarda birbirlerini hırpalayan hatta, birbirlerinin kanını döken toplumlar, Ramazan ayında barış, af, müsamaha ve birbirlerini dinleyip anlama noktasına döndüğü defalarca görülmüştür.



Efendimiz (S.A.V.) bir hadisinde "Ramazan-ı Şerife giripte bu ay çıkmadan kendini Cen,b-ı Hak'ka bağışlatamayan kimse perişan olsun. Anne ve babası yaşlılık günlerini yanında geçiripte (onları hoşnut ederek) cennete giremeyen kimse perişan olsun. (4) buyurmuştur.



Başka bir Hadis-i Şerif'te de Efendimiz (S.A.V.) "Ramazan ayında bana 5 şey verildi ki, benden önce kimseye verilmedi.



Birincisi; Ramazan'ın birinci gecesi oldumu, Allah' u Te,l, mü'minlere rahmet nazarıyla bakar, rahmet nazarıyla baktığı kişileri ebediyyen azap etmez.



İkincisi: Akşama erdikleri zaman ağızlarında kalan açlık kokusu, Allah katında misk kokusundan daha temizdir.



Üçüncüsü: Ramazan'ın her gece ve gündüzü melekler oruç tutanlara istiğfar ederler.



Dördüncüsü: Allah'ü Teala cennete emreder, kullarım için hazırlık yapın güzelleşin, çünkü kullarım dünya yorgunluğundan evime ve ikramıma sığınarak istirahat etmek isterler.



Beşincisi: Ramazan'ın son gecesi oldumu, Allah hepsini afv eder buyurunca bir kişi şöyle dedi: O gece Kadir gecesi mi Ya Rasülallah? Efendimiz; "Hayır sen işçileri görmüyor musun çalışıyorlar işleri bitince ücretlerini alıyorlar." (5) buyurdu.



RAMAZAN AYI MESAJLARI



Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek, umud dolu yeni bir başlangıca vesile olmasını dilerim ....



Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun. Gün batar usul usul...Kararır Gece... Yeniden doğar hersey...." Her şey bitti" dediğin bir anda Mübarek Ramazan ayının Gönlünde Huzur kokulu bir Gül kök salmasına vesile olması dileğiyle Hayırlı Ramazanlar....



Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim... Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergahına açmaya vesile olsun.. Hayırlı Ramazanlar.



Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için... Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için. Selam ve dua ile hayırlı ramazanlar.



Ramazan ayı arap aylarından Receb, Şaban'dan sonra takip eden ayın ismidir. Fakat Rasülüllah'ın İslam'ı tebliğinden sonra İslam ve Müslüman'ların ortak kabul ettiği çok önemli sosyal olayların yaşandığı toplumda suç oranının bile aşağılara düştüğü mübarek bir aydır. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 185. Ayet-i kerimede "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden ramazan ayına ulaşanlar onda oruç tutsun…"buyurularak, ramazan ayında insanlık ,lemine rahmet yönünde kaynaklık eden, insanlara ışık olan, Allah'tan gönderilmiş, gönüllere su serpen açıklamanın içinde bulunduğu ve hakkı b,tıldan, iyiyi kötüden, hayırlıyı şerliden ayıran Allah Kel,mı, kıyamet gününe kadar insanların derdine ilaç olacak ve Resülüllah'ın yaşayan mucizesi Kur'an, O mübarek ayda indirildiği bildirilerek, Ramazan'a değer kazandırılmıştır. (1)Ayrıca bir Hadis-i Şerif'te "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır" (2) buyruldu. Ramazan ismi kullanılarak değerli bir ay oluşu bize bildirilmiştir. Başka bir Hadis-i Şerifte de "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır." (3)İslam tarihi boyunca ramazan haricindeki aylarda birbirlerini hırpalayan hatta, birbirlerinin kanını döken toplumlar, Ramazan ayında barış, af, müsamaha ve birbirlerini dinleyip anlama noktasına döndüğü defalarca görülmüştür.Efendimiz (S.A.V.) bir hadisinde "Ramazan-ı Şerife giripte bu ay çıkmadan kendini Cen,b-ı Hak'ka bağışlatamayan kimse perişan olsun. Anne ve babası yaşlılık günlerini yanında geçiripte (onları hoşnut ederek) cennete giremeyen kimse perişan olsun. (4) buyurmuştur.Başka bir Hadis-i Şerif'te de Efendimiz (S.A.V.) "Ramazan ayında bana 5 şey verildi ki, benden önce kimseye verilmedi.Birincisi; Ramazan'ın birinci gecesi oldumu, Allah' u Te,l, mü'minlere rahmet nazarıyla bakar, rahmet nazarıyla baktığı kişileri ebediyyen azap etmez.İkincisi: Akşama erdikleri zaman ağızlarında kalan açlık kokusu, Allah katında misk kokusundan daha temizdir.Üçüncüsü: Ramazan'ın her gece ve gündüzü melekler oruç tutanlara istiğfar ederler.Dördüncüsü: Allah'ü Teala cennete emreder, kullarım için hazırlık yapın güzelleşin, çünkü kullarım dünya yorgunluğundan evime ve ikramıma sığınarak istirahat etmek isterler.Beşincisi: Ramazan'ın son gecesi oldumu, Allah hepsini afv eder buyurunca bir kişi şöyle dedi: O gece Kadir gecesi mi Ya Rasülallah? Efendimiz; "Hayır sen işçileri görmüyor musun çalışıyorlar işleri bitince ücretlerini alıyorlar." (5) buyurdu.

Fitre bu yıl(2020) kaç paradır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Diyanet, bu yılı için fitre bedelini kaç para olarak belirledi? Diyanet bu konular hakkında ne açıklama yaptı? İşte Diyanet'in açıkladığı fitre bedeli ve açıklamalar...Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 fitre fiyatını açıkladı. Fıtır sadakası yani fitre bu yıl 4 lira artarak 27 lira olarak belirlendi.2011 yılında: 7.5 TL2012 yılında: 8,5 TL2013 yılında: 9.5 TL2014 yılında: 10 TL2015 yılında: 11.5 TL2016 yılında: 15 TL2017 yılında: 16 TL2018 yılında: 19 TL2019 yılında: 23 TL2020 yılında: 27 TLFitre sadakası ile yükümlü olma vakti (vücub vakti) Hanefiler'e göre ramazan bayramının 1. günü tan yerinin ağarması, çoğunluğa göre ise ramazanın son günü güneşin batması anıdır. Fıtır sadakasını yerine getirmenin geçerliliği (sıhhati) için hangi zaman dilimi içinde ödenmiş olması gerektiği hususunda da farklı ictihadlar vardır. Önce belirtilmelidir ki, dört mezhepte de fıtır sadakasının ramazan bayramından bir veya iki gün öncesi ile bayram namazı vakti arasında kalan süre içinde geçerli olarak "eda" edilebileceği görüşleri h,kimdir. Bu süreden öncesi ve sonrası hakkındaki görüşler özetle şöyledir: Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüşe göre fitre, ramazan ayının girmesinden itibaren ödenebilir. Ramazan ayı girmeden bile verilebileceği görüşünde olanlar vardır. Bayram gününden sonraya bırakılması halinde de fitre yükümlülüğü devam eder ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir."Fıtr" kelimesi sözlükte "orucu açmak", aynı kökten fıtrat kelimesi ise "yaratılış" anlamına gelir. "Fıtır sadakası", Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın bir şükran ifadesi olarak fakirlere yapılan bir yardımdır.Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez. Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.Fitrenin esas amacı durumu olmayan ve fakir sayılan Müslümanların ihtiyaçlarını gidermektir. Böylece Ramazan Bayramı'nın mutluluğu tüm Müslümanlar arasında paylaşılmış olur. Zengin sayılabilecek kişilere ve gayrimüslimlere fitre verilmemektedir. İsteğe göre fitre sadece bir kişiye değil, durumu olmayan birçok yoksula verilebilmektedir. Ayrıca fitre verilirken kişi bulunduğu yerdeki yoksullara vermelidir, çünkü farklı bir yere gönderilmesi mekruh olmaktadır. Fitre verirken dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise verilen miktarın kişinin günlük gıda ihtiyacına yetiyor olmasıdır. Sadece gıda olarak değil para olarak da verilecekse bulunulan günün şartları da göz önüne alınmalıdır.Zek,t verecek zengin için, nisab miktarı tutarında bir mal, bir yıl elde bulunmalıdır. Fitrede ise, bu şart yoktur. Fitrenin verileceği en son gün bile, nisab miktarı mal eline geçse, kendisine derhal fitre v,cib olur.Zek,tta günümüzde ekseriya nisab ölçüsü olarak altın alınmaktadır. Fitrede ise gümüşün esas alınması iyidir. Fitrenin zek,ta göre daha geniş bir kitle tarafından verilmesinin sebebi de budur.Yaşlılıktan veya hastalıktan dolayı Ramazan orucunu tutamayan kimseden fitre düşmez. Onların da bu v,cibi yerine getirmeleri icabeder.Fitre, İsl,m memleketlerinde yaşayan gayr-ı müslimlere verilebilirse de küfür diyarındaki gayr-i müslimlere verilemez.Fitrenin rüknü temliktir. Fitreyi fakirin mülkiyetine geçirmeden fitre ödenmiş olmaz.İbn Abbas (r. anhüm,)'nın naklettiği bir hadiste şöyle buyurulur: "Rasûlullah (s.a.s) oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak ve yoksullara yiyecek sağlamak için fitreyi farz kılmıştır. Fitreyi kim namazdan önce öderse, bu makbul bir zek,t, kim de namazdan sonra öderse, herhangi bir sadaka olur." (Buh,rî, Zek,t, 70, 71, 77; Müslim, Zek,t, 12 , 13, 16)Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce veya 30 günlük süreç içerisinde verilebilecek olan sadakanın tüm Müslümanlar tarafından en geç bayramın birinci günü verilmesi gerektiğini dile getiren Yeprem, sürecin geciktirilmemesi tavsiyesinde bulundu.