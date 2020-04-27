Diyanet Fetva uygulaması nedir, nasıl indirilir

Diyanet İşleri Başkanlığı'

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ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanlığınca geliştirilen, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından güncel meselelere dair sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına erişilebilecek uygulama,lar üzerinden erişime açıldı.

Diyanet Fetva Mobil Uygulaması, Vatandaşlarımızca Diyanet İşleri Başkanlığına en sık sorulan, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanmış olan dini soruları ve bunlara Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca verilen fetvaları içermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan uygulamada; inanç, sosyal hayat ve ibadet hayatına dair kategorize edilmiş birçok ana başlık ve bunların alt başlıkları bulunmaktadır Başlıklara göre fetvaları arayabilir, ayrıca uygulamanın arama bölümüne bir ya da birden fazla kelime yazılarak soru ve fetva metinleri içerisinde arama yapabilirsiniz.



iOS ve Android işletim sistemleri için ilk versiyonu yayınlanan "Fetva" uygulamasında inanç, dua ve zikir, temizlik, namaz, oruç, zekat ve sadaka, hac ve umre, kurban, adak ve yemin, aile hayatı, ticari hayat, vakıf, miras ve vasiyet, sosyal hayat, yiyecek ve içecekler, tıp ve sağlık, kadınlara özel, bidat ve hurafeler başlıklarında binden fazla soru ve cevapları yer alıyor.



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