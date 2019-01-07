Divock Origi'ye 17 milyon euro

santrafor adaylarındaniçin bir rakip daha çıktı. Fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmaya karar veren, Fulham'ın da gündemine geldi.Premier League'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren'da menaejer, forvet transferi için Origi'nin ismini verdi. İngiliz basınında yer alan haberde, Fulham'ın Origi'yi bonserivisiyle transfer etmek istediği belirtildi.Fulham, Divock Origi'nin bonservisi için Liverpool'a yaklaşıkbir teklif yapmaya hazırlanıyor.Liverpool, Origi'yi 2014 yılında Lille'den 13 milyon euroya transfer etmişti.