Divock Origi'ye 17 milyon euro

Galatasaray'ın santrafor adaylarından Divock Origi için bir rakip daha çıktı. Fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmaya karar veren Divock Origi, Fulham'ın da gündemine geldi.
Premier League'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fulham'da menaejer Claudio Ranieri, forvet transferi için Origi'nin ismini verdi. İngiliz basınında yer alan haberde, Fulham'ın Origi'yi bonserivisiyle transfer etmek istediği belirtildi.
Fulham, Divock Origi'nin bonservisi için Liverpool'a yaklaşık 17 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Liverpool, Origi'yi 2014 yılında Lille'den 13 milyon euroya transfer etmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Premier League'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fulham'da menaejer Claudio Ranieri, forvet transferi için Origi'nin ismini verdi. İngiliz basınında yer alan haberde, Fulham'ın Origi'yi bonserivisiyle transfer etmek istediği belirtildi.
Fulham, Divock Origi'nin bonservisi için Liverpool'a yaklaşık 17 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Liverpool, Origi'yi 2014 yılında Lille'den 13 milyon euroya transfer etmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın