NBA'deki bazı takım yöneticilerinin, Golden State Warriors guardı Donte DiVincenzo'nun sözleşmesinden çekilmesini beklediği bildirildi.



DiVincenzo'nun, Warriors ile geçirdiği bir sezon sonrasında bu yaz daha kazançlı bir anlaşma arayacağı tahmin ediliyor.



HoopsHype'tan Michael Scotto, rakip takım yöneticilerinin 26 yaşındaki oyuncunun kontratında gelecek sezon için yer alan opsiyonundan vazgeçeceğini düşündüklerini bildirdi.



Scotto, opsiyonunu kullanmaya karar verirse gelecek sezon 4,7 milyon dolar kazanabilecek olan DiVincenzo'nun kontratının, bu serbest oyuncu döneminde Golden State için çok pahalı olacağını belirtti.



Geride bıraktığımız sezonda, DiVincenzo maç başına 26.3 dakikada 9.4 sayı, 4.5 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile oynamıştı.





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