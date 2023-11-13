Divan Kurulu'ndan Hasan Arat'a onay çıktı

Beşiktaş Divan Kurulu, Hasan Arat'ın başkan adaylığını onayladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Divan Kurulu'ndan Hasan Arat'a onay çıktı
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13 Kasım 2023 20:59
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun, başkan adayı Hasan Arat'ın adaylık başvurusunu onayladığı bildirildi.

Hasan Arat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar, 9 Kasım 2023 Perşembe günü kulübümüze sunduğumuz adaylık başvurumuz, divan kurulu tarafından bugün onaylanmıştır. Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul, 26 Kasım Pazar günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

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