Sacramento Kings'in eski genel menajeri Vlade Divac, Draft'ta Luka Doncic'i pas geçip Marvin Bagley'yi seçme sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.



Divac, 2018'de Bagley'yi Doncic'in önünde seçtiği için eleştirilmişti ve bunun takım sahibi Vivek Ranadive ile anlaşmazlığa neden olduğunu belirtti:



"Bu benim kararımdı. Yine de Marvin'in büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Ama bunu kanıtlamak için daha fazla zamana ihtiyacım vardı. Eminim Marvin herkesin haksız olduğunu kanıtlayacaktır. Ama bu ligde, anında üretim göstermeniz gerekiyor. İnsanların sabrı yok, ama bu konuda sorun da yok."



Divac'ın Doncic'in babasıyla yakın bir ilişkisi olduğu bilinse de, birçok kez Bagley'nin Kings'in kadrosuna daha uygun olduğunu açıklamıştı.



Sık sık sakatlanan genç oyuncu, son iki sezonda Sacramento için sadece 75 maçta forma giymiş ve ortalama 14.8 sayı ve 7.6 ribaund ortalamaları elde etmişti. Bagley, 2019-20 sezonunda sadece 13 maçta oynamıştı ve bir hazırlık maçında ayağını burktuktan sonra, bubble'da oynayamamıştı.



Doncic ise, ligdeki sadece ikinci yılında gelecekteki bir MVP adayı gibi görünüyor. Sloven yıldız 28.8 sayı, 9.4 ribaund ve 8.8 asist ortalamaları ile Dallas Mavericks'i 2015-16 sezonundan bu yana ilk kez playofflara taşıdı.



