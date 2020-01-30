Dişi Kartallar Avrupa'dan elendi

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı 92-76 yenildiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Fransa temsilcisi Carolo Basket'e 86-72 kaybederek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na veda etti.

Haber; AA
Dişi Kartallar Avrupa'dan elendi
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30 Ocak 2020 01:15
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Beşiktaş TRC İnşaat, 92-76 yenildiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Fransa temsilcisi Carolo Basket'e 86-72 kaybederek organizasyona veda etti.

Caisse d' Epargne Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-19 önde tamamlayan Beşiktaş TRC İnşaat karşısında Carolo Basket, devreye 37-35 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği 65-59 önde bitiren Fransa temsilcisi, mücadeleyi 86-72 kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, organizasyona veda etti. Carolo Basket ise 8'li tura yükseldi.

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