Disguised Toast'un Bulduğu "Rakibin Elini Oynatmayan" Hata (Bug) Düzeltildi

Blizzard'ın Olaya El Atması 24 Saat'ten Uzun Sürdü

7 Nisan Akşamı, ünlü yayıncı Disguised Toast yayını sırasında rakibin elini oynamasını engelleyen bir oyun hatası keşfetti. Bu hata ile rakibiniz elini oynayamıyor ve siz üst üstte eller oynamış oluyorsunuz. Oyunun gidişatına direkt etki eden bu hata keşfedildikten sonra 24 saatten fazla düzeltilmedi ve özellikle orta seviye oyunlar bir gün boyunca oynanamaz hale geldi.

Oyun Hatasının oluşumu ise şu şekilde: Masaya iki adet "Radiant Elemental" oynuyorsunuz. Radiant Elemental kartı, spellerin mana değerini "1" azaltıyor. İki Radiant Elemental ise Spellerin mana ihtiyacını 2 azaltıyor. Sonrasında masaya "Shadow Vision" kartınızı sunuyorsunuz. Shadow Vision kartı normalde "2" mana isteyen bir kart fakat masada iki adet Radiant Elemental olduğu için değeri "0" manaya düşüyüor. Bu kart destenizde bulunan spellerden birinin bir kopyasını keşfetmenizi (Discover) sağlıyor. Keşiften çıkan kartlar arasında "Shadow Vision" kartı bulunuyor ve Shadow Vision kartını seçiyorsunuz. Bu işlem hiç mana götürmediği için tekrar tekrar Shadow Vision atıp Shadow Vision seçiyorsunuz. Bu yaptığınız işlem rakip oyuncuya biraz geç yansıdığı için siz eli rakibe devretseniz bile o hala sizin kart keşfedip kart attığınızı görüyor. Kart oynama/Keşfetme sayısı ne kadar çok olursa rakip oyuncu, siz eli devrettikten sonra o kadar çok bekliyor. Bu bekleme süresi bir el uzunluğunda olabiliyor. Böylelikle rakibiniz elini oynayamadan süresi bitiyor ve el tekrar size geçiyor.