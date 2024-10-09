Discord kapandı: Discord ne zaman açılacak, açılacak mı?

Son dönemin popüler mesajlaşma ve sosyal medya platformu Discord'un yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla engellenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığı gündeme gelmişti.

Akşam saatlerinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi.

Discord'a neden erişim engeli getirildi? Discord neden yasaklandı?

Türkiye'yi ayağa kaldıran Sur canisi Semih Çelik, önce Ayşenur Halil sonra da İkbal Uzuner'i katletmişti. Çifte vahşetin ardından katilin internet geçmişi de yeni tartışmaları doğurdu. Buna göre caninin Discord adlı platformda kadın düşmanlığı üzerinden bir araya gelen İncel adlı gruba (Involuntary celibate / İstemsiz bekarlar) üye olduğu belirlenmişti. Oyunseverler tarafından kullanılan bu platformda kriminal özellikleriyle dikkat çeken çok sayıda grubun olduğu ve bu topluluklardaki bazı kişilerin gençleri birçok suça özendirdiği ortaya çıkmıştı.

Erişim engeli kararının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X'ten "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Discord'un şu an için ne zaman açılacağına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Suç teşkil eden içeriklerle ilgili Discord'un atacağı adımlar ve yapılacak düzenlemeler sonucunda, platformun yeniden açılmasına ilişkin bir takvim netleşebilir.