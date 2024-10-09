Discord erişim engeli: Discord kapandı, yasaklandı mı?

Discord hakkında önemli iddialar ortaya atıldı. Bazı sosyal medya platformlarının erişim engeliyle karşılaşmasının ardından Discord'un da Türkiye'de yasaklanıp yasaklanmayacağı konusu kamuoyunun merakını uyandırdı. Peki, Discord kapandı, yasaklandı mı? Son dakika BTK Discord kararı

Öte yandan platformda ortaya çıkan istismar iddiaları, Discord'un güvenliği ve kullanıcılarına sunduğu hizmetlerle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Discord'un kapatılmasına dair resmi bir açıklama yapılmaması, çeşitli iddiaların yayılmasına neden oldu.



DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ: DİSCORD KAPANDI MI, YASAKLANDI MI?



Gece saatleri itibariyle bazı kullanıcılar ise Discord'a erişim sağlayamıyor. Son dakika bilgisine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yer alan bilgiye göre Discord uygulaması Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. Öte yandan kullanıcılar uygulama dışında tarayıcılardan Discord'a girmeye çalıştığında ise 'Bağlantınız Özel Değil' hatasını alıyor.

Discord'a yönelik şu anda herhangi bir erişim engeli bulunmaması ile beraber kapatılacağına dair resmi bir karar alınmamıştır.

Platform hakkında dolaşan kapatma iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve yalnızca bir söylentiden ibaret olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, kullanıcıların platforma erişimlerinde herhangi bir sorun yaşamadan Discord'u kullanmaya devam edebileceği ifade edildi.

Discord son zamanlarda bazı kötü niyetli kullanıcılar tarafından suistimal edilmesiyle endişeye neden oldu. Özellikle küçük yaştaki kullanıcıların, tehdit ve şantaj yoluyla istismar edildiğine dair haberler platformun güvenliğini sorgulatmaya başladı. Discord güvenliğikonusunda kaygıya neden olurken bambaşka iddialar da devamında gündeme geldi.

Söz konusu grupların, kullanıcı adlarının başına "901" ekleyerek birbirlerine ulaşmaya çalıştıkları iddia edildi.

Sosyal mühendislik yöntemleri, dolandırıcılık girişimleri ve kişisel bilgilerin ele geçirilmesi gibi olaylar, Discord'un sıkı güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyduğunu ve özellikle de çocuk yaştaki kullanıcıların gözetim altında tutulması gerektiğini de tekrar gündeme getirdi.

Ayrıca bazı kullanıcıların rahatsız edici mesajlar göndermesi ve hesap ele geçirme girişimleri de platform üzerindeki güvenlik açıklarını konu başlığı haline getirdi.

Taciz, şantaj ve dolandırıcılık iddialarının ardından bazı kullanıcılar Discord platformunundan hesap silme talebinde bulundu. Discord hesap silme işlemi ise yalnızca birkaç adımda kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Kullanıcılar öncelikle platforma giriş yaparak "Ayarlar" sekmesine giriş yapıyor. Burada yer alan "Hesap" bölümünde "Hesabı Sil" seçeneğine tıklayarak silme işlemini tamamlayabiliyor.

Eğer Discord kullanıcısı, bir sunucunun yöneticisi ise hesap silmeden önce sunucuyu başka birine devretmesi gerekiyor. Discord hesap silme işleminden sonra, hesap kalıcı olarak kaldırılıyor ve yapılan silme işlemi ise geri alınamıyor.