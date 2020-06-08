Diş hastaneleri açılacak mı, açık mı? Ne zaman açılacak?

Diş hastaneleri koronavirüs döneminde açılacak mı veya Diş hastaneleri ne zaman açılacak beklentisinde olan vatandaşlar bulunuyor. İlk belirlemelere göre kesin tarih açıklanmadı ancak 1 Eylül tarihinden önce dişçilerin açılması beklenmiyor. Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor. Uzun süredir dişçiye gitmek isteyen vatandaşlar kanal tedavi, diş protezi ve dolgu gibi işlemlerini gerçekleştirmek için diş hastanesinin açılış tarihine ilişkin güncel bilgileri araştırmayı sürdürüyor. Buna göre; Diş hastaneleri açıldı mı?Diş hastanelerinin 1 Eylül'den itibaren göreve başlaması bekleniyor. Hali hazırda Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rehberde ağrı, enfeksiyon, kanama ve travma kaynaklı rahatsızlıkların diş hekimliğinde acil ve zorunlu hizmetler olarak biliniyor. Ve bu kapsamda hizmet verilmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamada zorunlu olmadıkça diş hastenelerine gidilmemesi uyarısında bulundu."Acil" olarak tanımlanan diş hekimliği işlemleri için başvuruda bulunan hastanın covid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomları (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı) yoksa uygun protokoller ve kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak muayenesinin yapılması gerektiği bildirildi.Covid-19 tanısı alan hastalar içerisinde acil tedaviye ihtiyaç duyanların işlem öncesi değerlendirmelerinin, hastayı takip eden hekimi ile yapılması ve tedbirlere birlikte karar verilmesi gerektiği belirtildi.Hastada Covid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomlar mevcutsa tedavinin, Covid-19 hastaları için ayrılan iyi havalandırılmış bir tedavi ünitesinde yapılması gerektiği ifade edildi.Olası/kesin Covid-19 hastaları ve karantinada olan temaslıların acil bir durum olmadıkça tedavilerinin ertelenmesi gerektiği vurgulandı.