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Dirk'ün dönmesine en az "haftalar" var

Dirk Nowitzki'nin bu sezon Dallas Mavericks için ilk çıkacağı maçın, önceki sezon Nisan ayında ayak bileğinden geçirdiği ameliyatının tedavi süreci devam ettiği için halen beklemede olduğu belirtildi.

Dirk Nowitzki'nin bu sezon Dallas Mavericks için ilk çıkacağı maçın, önceki sezon Nisan ayında ayak bileğinden geçirdiği ameliyatının tedavi süreci devam ettiği için halen beklemede olduğu belirtildi.

Nowitzki, tekrar oynamaya hazır olmadan önce "haftalar" geçmesi gerektiğini söyledi.

Mavericks baş antrenörü Rick Carlisle, Nowitzki'nin Kasım ayında bir maç için geri gelebilmesi durumunun "heyecan" verebileceğini belirmişti.

Carlisle sezon öncesinde, takımın Nowitzki'nin dönüşünde herhangi bir zaman aralığı koymadığını eklemişti.




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Dirk Nowitzki'nin bu sezon Dallas Mavericks için ilk çıkacağı maçın, önceki sezon Nisan ayında ayak bileğinden geçirdiği ameliyatının tedavi süreci devam ettiği için halen beklemede olduğu belirtildi.
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