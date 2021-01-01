Dirk'ün 'en potansiyelli oyuncu' adayı, Luka!

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, NBA'de en fazla potansiyele sahip oyuncu olarak Luka Doncic'i seçti.



Nowitzki'ye göre, oyununda hiç boşluk olmayan Luka'nın halen birçok avantajı bulunuyor:



"Luka benim için listenin başındaki adam, çünkü yalnızca 22 yaşında. Halen oldukça avantajı ve öğreneceği çok şey var. Yaratıcılığı, oyunu okuma şekli, topu dağıtma biçimi ve alçak posttan yarı sahaya kadar skor üretebilmesi gibi şeyleri düşününce, oyununda hiç boşluk yok. 22 yaşında böyle olması inanılmaz."



Henüz 22 yaşında olmasına rağmen NBA'deki en dominant oyunculardan biri olan Doncic, henüz ikinci yılında MVP tartışmalarına girmeye başlamıştı.



Sloven yıldız, bu sezon Mavericks formasıyla maç başına 25.6 sayı, 8.0 ribaund ve 8.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.



