Dirk: "Porzingis gibi oyuncu alma fırsatı varsa, kaçmaz"

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Dirk Nowitzki ve Luka Doncic, yeni Dallas Maverick'i Kristaps Porzingis için övgülerde bulundular.Nowitzki, Porzee için "yeni NBA için kusursuz uyumlu" ifadesini kullanırken, Doncic ise "ligin en iyi oyuncularından biri olabilir" şeklinde konuştu.Dirk, Porzingis'le ilgili fikrini şöyle beyan etti:Doncic ise Porzee içinifadelerini kullandı.Porzee, geçtiğimiz sezon sakatlanmadan önce 22.7 sayı, 6.6 ribaund ve 2.4 blok ortalamalarına sahipti.