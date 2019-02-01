Dirk: "Porzingis gibi oyuncu alma fırsatı varsa, kaçmaz"

Dirk Nowitzki ve Luka Doncic, yeni Dallas Maverick'i Kristaps Porzingis için övgülerde bulundular.
Nowitzki, Porzee için "yeni NBA için kusursuz uyumlu" ifadesini kullanırken, Doncic ise "ligin en iyi oyuncularından biri olabilir" şeklinde konuştu.
Dirk, Porzingis'le ilgili fikrini şöyle beyan etti: "Porzingis gibi takımın yüzü olabilecek bir oyuncuyu alma şansınız varsa, şansınızı denemeniz lazım. 4 numara oynayabilecek kadar mobil, 5 de oynayabiliyor. Hareket edebiliyor, şut bloklayabiliyor, sırtı dönük oynayabiliyor. Sakatlanmadan önce harika bir komple oyun sergiliyordu. Büyük bir oyuncu olacak çalışma ahlakı var. İyi bir çocuk."
Doncic ise Porzee için "İnanılmaz bir oyuncu, o yüzden gelişi iyi bir şey olabilir. Büyük, şutu var, ribaund çekebiliyor, birçok şeyi yapabiliyor. Bence ligin en iyi oyuncularından birine dönüşebilir."
ifadelerini kullandı.
Porzee, geçtiğimiz sezon sakatlanmadan önce 22.7 sayı, 6.6 ribaund ve 2.4 blok ortalamalarına sahipti.