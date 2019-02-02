Dirk Nowitzki ve Dwyane Wade'e büyük onur!

NBA Komisyoneri Adam Silver, kariyerlerinin son sezonunu geçiren Dirk Nowitzki ve Dwyane Wade'i NBA All-Star maçlarına özel davetle çağırdı.13'üncü oyuncular olarak All-Star'a devet edilen iki efsane oyuncu hakkında NBA'in resmi açıklamasında, "Olağanüstü yetenekleri ve profesyonellikleriyle kendi organizasyonlarının büyük bir parçası olmakla birlikte oyunun tüm dünyada tanıtılmasına yardımcı oldular." ibareleri kullanıldı.Dirk Nowitzki 14, Dwyane Wade ise 13'üncü kez All-Star olacak2009 NBA All-Star maçı 17 Şubat 2019 Pazar günü Charlotte'taki Spectrum Center'da oynanacak.