Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Miami Heat'in eski yıldızları LeBron James ve Dwyane Wade'in 2011 NBA Finalleri'nde kendisiyle dalga geçmelerini 'saygısızca' bulduğunu söyledi.



2011 NBA Finalleri'nin 5. maçı öncesinde LeBron ve Wade, 4. maç sırasında sinüs enfeksiyonu ve yüksek ateşle boğuşmuş olan Nowitzki ile, ağızlarını tişörtlerinin içine sokup öksürme taklidi yaparak dalga geçmişlerdi.



Yahoo ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Dirk'e bu an hakkındaki düşünceleri soruldu ve Mavs yıldızı, o dönemde viral olan bu videoki hareketleri biraz saygısızca bulduğunu itiraf etti:



"Videoyu 5. maçtan sonra görmüştük ama ben izlememiştim. Doğrusu biraz saygısızca olduğunu düşünmüştüm. Ama mantıklı geliyorsa, motivasyonuma herhangi bir katkıda bulunmadı. Zaten ligde 12 yıldır peşinden koştuğum hayallerime ulaşmama bir maç kalmıştı.



Bunu hep söylerim; 2011'de zirveye çıkmak için zor zamanlardan geçerek, bazı hayal kırıklıkları yaşamam gerekiyordu. Bunların hepsi beni şekillendiren ve zihinsel anlamda iş bitirici olmamı sağlayan şeylerdi. Şampiyon olmak, iş bitirici bir adam olma üzerine itibarıma katkıda bulunmuştu ve omuzlarımdan büyük bir yük almıştı. O an kendimle çok gurur duymuştum."



"Büyük üçlüsü" olan Heat, 2011'deki seride açık favori olmasına rağmen, şok edici bir şekilde Dallas'a karşı altı maçta havlu atmıştı.



