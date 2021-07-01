Dirk Kuyt'un yeni görüntüsü şaşırttı

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Dirk Kuyt'un ameliyat sonrasındaki görüntüsü dikkatleri çekti.

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Dirk Kuyt'un yeni görüntüsü şaşırttı
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01 Temmuz 2021 22:17
2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Dirk Kuyt, yeni görüntüsüyle gündeme oturdu.

Göz kapaklarını kaldırma ameliyatı olduğunu belirten Hollandalı efsane, "Yorgun olduğumda görmekte sorun yaşıyordum, bu ameliyatı olmak zorundaydım. Saçlarımı da değişik yapınca görüntüm biraz değişti" ifadelerini kullandı.

Dirk Kurt, Feyenoord'da U19 takımının teknik direktörlüğünü yapıyor.


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