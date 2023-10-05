Dirk Kuyt'ın menajeri konuştu: ''Utanç verici''

Futbolculuk kariyerinde dev takımlarda forma giyen Dirk Kuyt, 2018 yılında futbolu bırakmıştı. Yıldız isim, daha sonra teknik direktör olarak futbola geri döndü ve son olarak Hollanda ekibi ADO Den Haag'ı çalıştırdı.



Yaklaşık 4 ay takımın başında duran Kuyt, geçen sezonun Kasım ayında Hollanda ekibinden ayrıldı. Eski futbolcunun menajeri Rob Jansen açıklamalarda bulundu ve Kuyt hakkında dikkat çeken sözler kullandı.



MENAJERİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU



ADO Den Haag'tan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüpte görev bulamayan Dirk Kuyt'ın menajeri, bu konuyla alakalı ilginç bir açıklama yaptı... Jansen, 104 kez milli olan oyuncunun antrenörlük kariyerinde 'bir tür lanet' olduğunu düşünüyor. Kuyt birkaç yıl önce Feyenoord'un yeni teknik direktörü olacaktı ama başarılı olamayınca ADO Den Haag'da çalışmaya başladı. Şimdi yeni bir kulübe sıcak bakıyor ama hiçbir şey yolunda gitmiyor. Jansen bu konuda dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Jansen katıldığı bir podcast programında şu ifadeleri kullandı; ''Dirk, zirvedeyken Hollanda'nın en popüler oyuncularından biriydi ama Feyenoord'dan sonra bu tamamen kayboldu. Sanki bir tür lanet onun üzerindeymiş gibi. Bunun nasıl mümkün olduğunu bulamıyoruz. Hiçbir sonuca varamadım. Neden olduğunu anlamadığım tür gizli nefret var gibi görünüyor. Bunun neye dayandığını bilmiyorum.''



''NE ZAMAN ADI GEÇSE 'HAYIR' DİYORLAR''



Jansen kulüplerle yaptığı görüşmelerde düzenli olarak Kuyt'ın adını potansiyel bir yardımcı antrenör olarak gündeme getirdiğini söylerken, ''Başlangıçta ona karşı iyi bir tepki var ama her seferinde farklı bir karar veriliyor. Onun adı geçtiğinde şunu duyuyorum: Hayır, yapmayacağız, yapmayacağız.'' İfadelerini kullandı.



''UTANÇ VERİCİ''



Jansen, Kuyt'ın iş bulamamasıyla alakalı, ''Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Dirk çok iyi bir antrenör olabilecek yeteneğe sahip ama bir tür gizli engel var.'' İfadelerini kullandı.



