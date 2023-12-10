Dirk Kuyt için sürpriz adres!

Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'un son olarak Ado Den Haag'ı çalıştıran Dirk Kuyt'ı takımın başına getirmek istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Dirk Kuyt için sürpriz adres!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2023 19:47
Son güncelleme 10 Aralık 2023 19:50
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dirk Kuyt için sürpriz bir adres yazıldı.

Kıbrıs ekibi Apollon Limassol, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Vladan Milojevic ile yollarını ayırdı.

Teknik Direktör arayışlarına başlayan Kıbrıs temsilcisinin Dirk Kuyt'ı takımın başına getirmek istediği belirtildi.

Son olarak Ado Den Haag'ı çalıştıran Hollandalı çalıştırıcı için henüz net kararın verilmediği ifade edildi. Kuyt'da karar kılınırsa şu anda Bayern'de altyapı antrenörü olan Roy Makaay da yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Ado den Haag'ın başında 17 maça çıkan Hollandalı, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery