Dirk Kuyt, 17 yıllık evliliğine son verdi

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı eski futbolcu Kuyt, 17 yıllık eşi ve 22 yıllık sevgilisi Gertrude'den boşandı.Kuyt ailesinin 4 çocuğu bulunuyor. Dirk Kuyt yaptığı açıklamada ayrılığın nedeninin eskisi gibi sevgi hissetmemeleri olduğunu söyledi.39 yaşındaki emekli futbolcu açıklamasında; "" dedi.Dirk Kuyt 2017 yılına kadar, hayatını futbolla geçirdiğini belirtiyor.Kuyt bunun sonrasında yaşadıklarını; "" diyerek anlattı.