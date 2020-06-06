Dirk Kuyt, 17 yıllık evliliğine son verdi

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, 4 çocuğunun annesi Gertrude'den boşandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Dirk Kuyt, 17 yıllık evliliğine son verdi
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06 Haziran 2020 16:07
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı eski futbolcu Kuyt, 17 yıllık eşi ve 22 yıllık sevgilisi Gertrude'den boşandı.

Kuyt ailesinin 4 çocuğu bulunuyor. Dirk Kuyt yaptığı açıklamada ayrılığın nedeninin eskisi gibi sevgi hissetmemeleri olduğunu söyledi.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ OLDU"

39 yaşındaki emekli futbolcu açıklamasında; "Ailenin ve benim kendimizi bu durumda bulmamız üzüntü verici oldu. Çocukların durumu ile kendi durumumuzu ayırdığımıza emin olmamız gerek." dedi.

Dirk Kuyt 2017 yılına kadar, hayatını futbolla geçirdiğini belirtiyor.

Kuyt bunun sonrasında yaşadıklarını; "Ailemden ve kendimden çok şey çaldığımı farkettim. Aradığım tek şey aslında içimdeki barışı bulmaktı." diyerek anlattı.

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