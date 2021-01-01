Dirk: "Kobe beni Lakers'a çağırmıştı, ama reddetmek zorundaydım!"

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın kendisine Lakers'a katılması için yaptığı teklifi nasıl reddetmek durumunda kaldığını açıkladı.



Yakın zamanda yaptığı bir röportajda, geleceğin Hall of Famer oyuncusu hikayeyi şu şekilde anlattı:



"Herkes Dallas'ı çok sevdiğimi ve burada kazanmak istediğimi bildiği için, hiçbir zaman çok fazla teklif almamıştım. Kobe Bryant'ın bir seferinde bana ulaştığını hatırlıyorum, ki bu kesinlikle bir onurdu. Sanırım şampiyonluğu kazandıktan ve dört yıllık anlaşmamın bitmesinden sonraydı.



Kobe halen LA'de işini gördüğü bir dönemdeydi. Konuşmuş ve mesajlaşmıştık. Ona 'Dinle, üzgünüm ama durumumu biliyorsun. Dallas benim şehrim ve evim. Farklı bir forma giymek çok tuhaf olurdu.' demiştim. Ve bence bunu tamamen anlayışla karşılamıştı ve bana daha çok saygı duymuştu."



Dirk, Mavericks ekibi ile 2011'de kariyerinin tek şampiyonluğunu kazanmıştı.



