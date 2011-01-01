Dirk: "Heat ile ilk yılında karşılaştığımız için şanslıyız!"

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Mavericks'in 2011 NBA Finalleri'nde Miami Heat'in ilk yılına denk geldiği için şanslı olduğunu söyledi.



En şaşırtıcı NBA Finalleri zaferlerinden biri, LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'tan oluşan Heat süpertakımının 2011 Finallerinde Mavericks tarafından yenildiği an gerçekleşmişti.



Bu serideki en iyi oyuncu olan ve Finaller MVP'si ödülünü kazanmış olan Nowitzki, buna rağmen Dallas'ın o yıl şanslı olduğunu açıkladı:



"Bence biraz şanslıydık. LeBron James o sırada Miami'ye yeni gitmişti ve bana kalırsa tüm rolleri tam olarak oturmamıştı. Herkes halen (Chris) Bosh ve (Dwyane) Wade ile beraber kimin ne zaman skor üreteceğini ve oyunun belirli zamanlarında topu kimin alacağını çözmeye çalışıyordu.



Onları ilk yıllarında gördüğümüz için cidden şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Sanırım hepimiz, o dönemde onların bizden çok daha yetenekli oldukları konusunda hemfikiriz."



Heat kadrosundaki oyuncuların halen birbirlerine alışma döneminde olduğu 2011 serisinde ekip, altı maçta finalleri kaybetmiş ve takımın en iyi oyuncusu olarak görülen LeBron, seride yalnızca 17.8 sayı ortalaması yakalayabilmişti. Halen süperstar yıllarında olan Wade ise, seriyi 26.5 sayı ortalamasıyla tamamlamıştı.



Heat daha sonra, 2012 ve 2013 yıllarında LeBron'un liderliğinde şampiyonluklar kazanmış, ancak 2014 Finallerinde San Antonio Spurs'e kaybetmişti. Mavericks'in 2011'de kazandığı şampiyonluk ise, ekibin bugüne dek kazandığı ilk ve tek şampiyonluk olarak tarihe geçmiş durumda.



