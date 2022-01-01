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Dirk, Garnett'e: "Kalk ayağa, seni tokatlamamız sona ermedi!"

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki'nin Hall of Fame oyuncu Kevin Garnett ile arasındaki rekabetin, bir seferinde sahada kendisine bağırmasıyla başladığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki'nin Hall of Fame oyuncu Kevin Garnett ile arasındaki rekabetin, bir seferinde sahada kendisine bağırmasıyla başladığı ortaya çıktı.

NBA tarihinin en iyi uzun forvetlerinden ikisi olan Nowitzki ve Garnett, birbirlerine karşı birçok kez rekabet etmişti.

The Athletic'den Tim Cato, yakın zamanda kaleme aldığı bir makalesinde Nowitzki-Garnett rekabetinin Dirk'ün sahada KG'ye "karşılık verme kararı almasıyla" başladığını belirtti:

"Nowitzki'nin ilk gerçek rekabeti Kevin Garnett'e karşıydı. Nowitzki'nin konuşma şekli ve sahada söylediği şeyler, KG'nin hoşuna gitmiyordu ve Nowitzki de Garnett'i sevmemişti. Dirk'ün Garnett'e karşılık vermeye başlamasıyla, aralarında istemeden de karşılıklı bir saygı oluşmaya başlamıştı.

Mavs'in ekipman müdürü Dwayne Wilson, benchten rakiplere karşı sık sık trash-talk yapan biriydi. Bir seferinde, en sevdiği repliklerden birini çalmış olan Nowitzki'nin artık büyüdüğünü fark ettiği bir ana tanıklık etmişti.

Minnesota'ya karşı oynanan bir maçta Garnett'in yere düştüğü bir anda, Nowitzki kendisine tereddüt etmeden 'Kaldır k*çını, seni tokatlamamız henüz sona ermedi!' diye bağırmıştı."


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