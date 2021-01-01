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Dirk: "Dallas'ta şampiyon olamayacağım gerçeğiyle yaşamaya hazırdım"

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, oynadığı dönemde "bir şampiyonluk kazanamayacağı gerçeğiyle" yaşamaya hazırlanmış olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, oynadığı dönemde "bir şampiyonluk kazanamayacağı gerçeğiyle" yaşamaya hazırlanmış olduğunu söyledi.

Yakın zamanda ESPN'den Nick Friedell ile yaptığı bir röportajda Nowitzki, kariyerinin belli bir noktasında bir yüzük kazanamayacağı gerçeğini kabul etmeye hazır olduğunu itiraf etti.

Dirk, bunu düşünmesinin en büyük sebebinin, idollerinden biri olarak gördüğü efsane oyuncu Charles Barkley'nin kariyerini bir şampiyonluk kazanamadan tamamlamış olması olduğunu belirtti:

"Ben bir şampiyonluk kazanamayacağım gerçeğiyle yaşamaya hazırdım. En büyük idollerimden biri Charles Barkley'dir. Onu çok severdim, hatta Avrupa'da 14 numara giymemin sebebi, Barselona Olimpiyatları'nda 14 numarayı giymiş olmasıdır. Ve hiç şampiyonluk kazanamamış olduğu için ona asla eksikmiş gözüyle bakmamışımdır. Michael Jordan'a denk gelmişti sadece.

Elbette bu her zaman aklınızın bir köşesinde oluyor, 'Ya bana da böyle olursa?' diye. Ama Dallas'ta şampiyon olabildiğimize gerçekten çok sevinmiştim. Ve buradan ayrılmayı hiç düşünmeme gerek kalmamıştı."

Nowitzki ve Mavericks, 2011 NBA Finalleri'nde Miami Heat'i mağlup ederek şampiyonluğa kavuşmuştu.


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