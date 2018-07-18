Dirk, 2019-20'ye "açık kapı bırakıyor"

Dirk Nowitzki, önümüzdeki sezona "yarın yokmuş" gibi yaklaşacağını, ancak bedeninin iyi hissetmesi durumunda 2019-20'de oynama durumuna "açık kapı bırakacağını" söyledi.
Nowitzki, önümüzdeki seneden sonra bir sene daha oynama durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Sezonun nasıl geçtiğine bakıp bu kararı vereceğimi düşünüyorum. Geçen sene neredeyse bütün sezon boyunca oynadım. Sağlıklıydım ve açıkçası her maçı oynayabilirdim, ama erken ameliyat olmaya karar verdim. Gelecek yıl aynı türden devam ederse, o zaman belki de olabilir. Kapıyı açık bırakacağım. Bir sezon daha oynayacağım ama bu duruma yarın yokmuş gibi yaklaşmak istiyorum ve umarım harika bir yıl geçiririm. Tüm kariyerimin tamamında olmaya çalıştığım gibi tekrar verimli olmaya çalışacağım. Oradan da devam edeceğim. Umarım geçen seneden çok daha eğlenceli olur."
Nowitzki, Dallas Mavericks ile bir yıllığı 5 milyon dolarlık bir kontrat imzalamaya karar verdikten sonra ligde 21. sezonunda oynamaya hazırlanıyor.