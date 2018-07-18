Dirk, 2019-20'ye "açık kapı bırakıyor"

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Dirk Nowitzki, önümüzdeki sezona "yarın yokmuş" gibi yaklaşacağını, ancak bedeninin iyi hissetmesi durumunda 2019-20'de oynama durumuna "açık kapı bırakacağını" söyledi.Nowitzki, önümüzdeki seneden sonra bir sene daha oynama durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:Nowitzki, Dallas Mavericks ile bir yıllığı 5 milyon dolarlık bir kontrat imzalamaya karar verdikten sonra ligde 21. sezonunda oynamaya hazırlanıyor.