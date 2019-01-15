televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki Direniş Karatay oyuncuları kimlerdir? Direniş Karatay'ın konusu ne, film nerede çekildi? İşte Direniş Karatay filmiyle ilgili tüm bilmek istedikleriniz...Selçuklu kahramanı Emir Celaleddin Karatay'ın verdiği bağımsızlık mücadelesini konu alan "Direniş Karatay" filmi Kanal D'de! Peki, 9 Mart 2018'de vizyona giren Direniş Karatay'ın oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? İşte Direniş Karatay hakkında merak edilenlerBir kahramanın hiç bilinmeyen hikayesini TV izleyicileriyle buluşturacak olan, Direniş Karatay'da Mehmet Aslantuğ, Emir Celaleddin Karatay rolünde. Gözünü hırs bürümüş Noyan'ı ise Yurdaer Okur canlandırırken; bir diğer usta isim Fikret Kuşkan, Ahi Evran karakterine hayat veriyor. Ayrıca kadroda; Burcu Özberk, Alperen Duymaz, Nefise Karatay, Cahit Kayaoğlu, Furkan Palalı gibi pek çok isim yer alıyor.Direniş Karatay'ın tamamı Konya'da ve Selçuklu dönemine ait Hollywood standartlarında tasarlanmış Türkiye'nin en büyük platolarından birinde gerçekleşti. Kösedağ Savaşının beyazperdeye yansıması olarak gerçekleşen ve Türk Sinema tarihi açısından en görkemli savaş sahnelerinden biri olarak çekilen savaş sahnelerinde 1000'e yakın özel tasarım ok, yay, kılıç, mızrak ve kalkan kullanıldı.Alaeddin Keykubat'ın zehirlenmesinin ardından tahta geçen Gıyaseddin Keyhüsrev, Anadolu Selçuklu Devleti'nin topraklarını koruyacak yetenekte bir hükümdar olmadığından, Moğol Ordusu'nun iştahını kabartır. Devlet, yıkılma tehlikesi altına girer. Ancak Emir Celaleddin Karatay'ın kadın, erkek, genç ve yaşlısıyla topyekün örgütlediği halk, tüm gücüyle Moğollara direniş için hazırlık yapmaktadır.Direniş Karatay'da Mehmet Aslantuğ, Emir Celaleddin Karatay rolünde. Gözünü hırs bürümüş Noyan'ı ise Yurdaer Okur canlandırırken; bir diğer usta isim Fikret Kuşkan, Ahi Evran karakterine hayat veriyor. Ayrıca kadroda; Burcu Özberk, Alperen Duymaz, Nefise Karatay, Cahit Kayaoğlu, Furkan Palalı gibi pek çok isim yer alıyor.