  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu
  •  
    Süper Lig'de 8 haftada TAM %400 değer artışı!..
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    2019 için bir operasyon! 5 yolcu, 2 nokta transfer

Dirar'ın menajerinden transfere red!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın menajeri, Fransa'dan gelen teklifin reddedildiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dirar'ın menajerinden transfere red!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 14:48
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın menajeri, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'u teklifini reddettiklerini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından takım aramaya başlayan Nabil Dirar'a son olarak Toulouse talip oldu.

32 yaşındaki futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, "Net olacağım, Toulouse kulübüne saygım var ama Nabil Dirar asla oraya gitmeyecek." dedi.

DİSİPLİNSİZ VE VURDUMDUYMAZ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Chahechouhe ve Dirar, disiplinsizlik ve performanslarındaki yetersizlikten dolayı kadro dışı bırakıldı. Genellemek gerekirse onlarda disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar var." dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için