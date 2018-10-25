Dirar'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Kouider, Anderlecht maçı öncesinde Belçika basınından Het Nieuwsblad'a özel açıklamalarda bulundu.
Öncelikli olarak Dirar'ın Belçika'ya dönüşünün mümkün olup olmadığı konusunda görüş bildiren Fouad Ben Kouider, "Bakacağız, Belçika 'Olmaz' diyemem" ifadelerine yer verdi.
OCAK'TA AYRILIK OLABİLİR
Sarı lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Dirar için çözüm arayışında olduklarını bildiren menajer, "Ocak'ta Dirar için bir formül bulup bulamayacağımıza bakacağız. Belçika'ya dönme ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak Dirar'ın Fenerbahçe ile çok iyi bir sözleşmesi var. Nabil, Monaco'da yıllarca takımın önemli bir parçasıydı, bundan dolayı pek çok ülkeden ilgi olacak" sözlerini kullandı
SAHADA OLMAK İSTERDİ
Anderlecht maçında Dirar'ın oynayamayacak olması konusunda ise, "Belçika'da Anderlecht'e karşı kendisini gösteremeyecek olması talihsiz bir durum. Brüksel'de doğduğu için böyle bir maçta oynaması çok özel olacaktı ama şimdi maçı İstanbul'da televizyondan izleyecek" dedi
Belçika'da daha önce Diegem Sport, Westerlo ve Club Brugge formaları giyen Dirar, 2012'de 6 milyon euroya Monaco'ya gitmişti. 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Öncelikli olarak Dirar'ın Belçika'ya dönüşünün mümkün olup olmadığı konusunda görüş bildiren Fouad Ben Kouider, "Bakacağız, Belçika 'Olmaz' diyemem" ifadelerine yer verdi.
OCAK'TA AYRILIK OLABİLİR
Sarı lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Dirar için çözüm arayışında olduklarını bildiren menajer, "Ocak'ta Dirar için bir formül bulup bulamayacağımıza bakacağız. Belçika'ya dönme ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak Dirar'ın Fenerbahçe ile çok iyi bir sözleşmesi var. Nabil, Monaco'da yıllarca takımın önemli bir parçasıydı, bundan dolayı pek çok ülkeden ilgi olacak" sözlerini kullandı
SAHADA OLMAK İSTERDİ
Anderlecht maçında Dirar'ın oynayamayacak olması konusunda ise, "Belçika'da Anderlecht'e karşı kendisini gösteremeyecek olması talihsiz bir durum. Brüksel'de doğduğu için böyle bir maçta oynaması çok özel olacaktı ama şimdi maçı İstanbul'da televizyondan izleyecek" dedi
Belçika'da daha önce Diegem Sport, Westerlo ve Club Brugge formaları giyen Dirar, 2012'de 6 milyon euroya Monaco'ya gitmişti. 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın