Dirar'ın menajerinden transfer açıklaması

OCAK'TA AYRILIK OLABİLİR

SAHADA OLMAK İSTERDİ

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Kouider, Anderlecht maçı öncesinde Belçika basınından Het Nieuwsblad'a özel açıklamalarda bulundu.Öncelikli olarak Dirar'ın Belçika'ya dönüşünün mümkün olup olmadığı konusunda görüş bildiren Fouad Ben Kouider, "Bakacağız, Belçika 'Olmaz' diyemem" ifadelerine yer verdi.Sarı lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Dirar için çözüm arayışında olduklarını bildiren menajer,sözlerini kullandıAnderlecht maçında Dirar'ın oynayamayacak olması konusunda ise,dediBelçika'da daha önce Diegem Sport, Westerlo ve Club Brugge formaları giyen Dirar, 2012'de 6 milyon euroya Monaco'ya gitmişti. 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.