Dirar'ın Fenerbahçe'deki faturası kabarık

Önceki günkü idmanda Emre ile birbirine giren Faslı oyuncu, Audi Cup'ta da taraftarlara tepki göstermiş, oyundan çıkmak istemişti... Dirar, eylül 2018'de de kadro dışı kalmıştı.

Haber; Akşam
Dirar'ın Fenerbahçe'deki faturası kabarık
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18 Temmuz 2020 11:24
Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.5 milyon euroya transfer olan Nabil Dirar, performansıyla değil daha çok yaptığı olaylarla gündeme geliyor...

Daha önce Audi Cup'taki Bayern Münih maçında taraftarın protestosuna tepki veren ve oyundan çıkmak isteyen Faslı oyuncu, zaman zaman da parası ödenmediği için huzursuzluk çıkarmış, idmanlara isteksiz davranışlar sergilemişti.

Perşembe günü yapılan idmanda ciddiyetsiz tavrılar takınan Dirar, Kaptan Emre Belözoğlu ile gerilim yaşayınca idmandan kovuldu... Faslı orta saha daha önce eylül 2018'de de disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

2 MİLYONA SÖZLEŞME

2019'un kasım ayında Nabil Dirar ile yıllığı 2 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yaşanan bu son olay sonrasında sportif direktör olacak olan Emre'nin Dirar hakkında sunacağı rapor merak ediliyor. Maddi anlamda sıkıntılı olan Sarı-Lacivertli kulübün oyuncuyla devam etmesi olası gözüküyor.



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