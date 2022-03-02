Dipten zirveye: Michy Batshuayi

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, zaman zaman ağır eleştiriler almış ve bitiricilik konusunda yaşadığı sıkıntılardan dolayı siyah-beyazlıların puan kayıplarındaki nedenlerinden biri olarak gösterilmişti.



Sivasspor deplasmanında iki gol kaydeden Belçikalı yıldız, toplamda 11 gol-5 asiste ulaştı. Yetersiz görülen performansına rağmen 16 gole doğrudan katkı sağlayan Batshuayi'nin ligde önünde sadece üç futbolcu bulunuyor.



Sezon başından beri yapılan eleştiriler ve ıslıklanmalar karşısında mental çöküş yaşayan 28 yaşındaki oyuncunun son dönemdeki çıkışının ardında ise yönetim ve teknik heyetin gösterdiği yakın ilgi yatıyor.



YORUMCU GÖRÜŞÜ: ALİ GÜLTİKEN



"Bu tür oyuncularla ilgili karar vermek bazen çok zor olabiliyor. Batshuayi, çok yetenekli, kariyeri etkileyici ve yapabileceklerini bildiğiniz bir futbolcu. Bu bölüme baktığınızda kadronuzda mutlaka tutmak istersiniz. Fakat Beşiktaş'taki performansına ve istikrarına baktığınızda şüphe duymak da çok doğal. Maliyeti, alacağınız riski yükseltmeyecekse kadroda tutulması elbette faydalı olur diye düşünüyorum ancak bu tür oyuncularda en önemli şey motivasyonu ve kendisinin isteği."





İLGİLİ VİDEO