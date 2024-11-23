Diogo Sousa: "Bu maçtan dersler çıkarmalıyız"

Bodrum FK'lı kaleci Diogo Sousa, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Diogo Sousa: 'Bu maçtan dersler çıkarmalıyız'
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23 Kasım 2024 22:21
Bodrum FK'nın file bekçisi Diogo Sousa, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Diogo Sousa, "Aslında ortada bir maç olduğunu söyleyebilirim. Biz 10 kişi kaldıtan sonra zor oldu. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Biz her takıma karşı kazanabilecek bir ekibiz." dedi.

Gökhan Akkan hakkında konuşan Portekizli oyuncu, "Hem Gökhan hem ben oynamak istiyoruz, takım için elimizden geleni yapıyoruz. Sakatlığı hakkında kendisi için konuşmadım ama umuyorum önemli bir şeyi yoktur." ifadelerini kullandı.
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