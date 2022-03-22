Diogo Jota: 'Türkiye kolay bir rakip değil'

Portekizli yıldız Diogo Jota, 24 Mart'ta Türkiye ile oynayacakları Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final maçı öncesi konuştu.



Diogo Jota yaptığı açıklamada, "Açıkçası, burada olmaya alışkın olan oyuncuların eksikliği var takımda ama onların yerine çağrılanlara yüzde yüz güveniyoruz. Şu anda burada olanları ve ne yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz." dedi.



"BURADA BULUNMAMIZ İDEAL DEĞİL"



Burada bulunmalarının normal olmadığını söyleyen yıldız oyuncu, "Burada bulunmamız bizim için ideal bir durum değil ama bulunduğumuz yer burası. Büyük bir sorumlulukla yüzleşmeliyiz. Portekiz için oynamak bize çok güç veriyor ve Dünya Kupası'na katılmak için tüm şartlara sahibiz." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE KOLAY BİR RAKİP DEĞİL"



Türkiye'nin kolay bir rakip olmadığını belirten tecrübeli oyuncu, "Bütün taktikler her zaman sahada onaylanır. Türkiye sandığınızın aksine kolay bir rakip değil. Hollanda grubunu ikinci bitirdiler ve onlarla oynadıkları maçlardan birini kazandılar. Bu maç, Portekiz'in sahada daha güçlü olduğunu kanıtlayabilmesi için bir final maçı olacak" şeklinde konuştu.



"ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUZ"



Diogo Jota ayrıca, "Önümüzdeki iki gün analizlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Takım içinde bunu ele alacağız, ancak sonuca ulaşmamız için bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmamız ve fırsatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Acı çekmek ve rakibe de fazla şans vermek istemiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.





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