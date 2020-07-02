Diogo Jota, FIFA reytinginden memnun değil

Liverpool'un sezon başında Wolverhampton'dan transfer ettiği Diogo Jota, FIFA oyununu çok seviyor.



Kırmızılar'daki kariyerine hızlı giriş yapan oyuncu, oyundaki puanından memnun değil.



"BENİM HAKKIM 99 PUAN"



23 yaşındaki Jota katıldığı bir TV programında; "FIFA'yı oynamayı severim. Her zaman okuldan dönüp, ödevlerimi bitirip oyun oynardım. Sanıyorum Liverpool'a gitmeme şaşırdılar ve Wolves'da kalacağımı düşündüler. Oyuncu kartımı yükseltme zahmetine bile girmediler. Bana hakkım olan 99 puanı verdikleri zaman mutlu olacağım. (gülüyor)" dedi.



Diogo Jota, FIFA 21'de 80 puana sahip. Liverpool'daki kariyerine 11 maçta 7 golle başlayan oyuncu, sezon başında 45 milyon avro bedelle transfer edilmişti.



