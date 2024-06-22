Diogo Jota: 'Arda Güler hakkında bir fikrim yok'

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Diogo Jota, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin çok yetenekli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Liverpoollu oyuncu,dedi.Türkiye'nin Çekya'dan daha iyi bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Jota,ifadelerini kullandı.Son olarak genç yıldızımız Arda Güler hakkında konuşan Diogo Jota,sözlerini sarf etti.