Dinwiddie'nin iddiası: "Kawhi asla G.O.A.T. olamayacak!"

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın neden tüm zamanların en iyi oyuncusu olamayacağına dair ilginç bir yorum paylaştı.



Dinwiddie'ye göre, Clippers süperstarı bir robot gibi ve bir spor endüstrisi devinin (Nike) desteğine sahip değil. Bunlar, Dinwiddie'ye göre GOAT olarak kabul edilmesinin önündeki ana engeller:



"Tüm Zamanların en iyisi olmaya çalışma işi içinde olsaydı, değişim noktası muhtemelen biraz daha normal sezon prodüksiyonu, biraz daha gösterişli olması ve biraz daha hareketli olması olabilirdi. Ve ayrıca, bence muhtemelen Nike ile kalmalıydı. Nike, özellikle tüm zamanların en büyük basketbol oyuncuları tartışmalarıyla ilgili bir şirket olduğu için, dünya tarihindeki en büyük pazarlama şirketidir."



"İnsanların GOAT tartışmalarına kattığı, lige gelmiş en iyi atletlere bakarsanız, ortak payda nedir? Nike. Kareem Abdul-Jabbar adidas'taydı ve lise, kolej ve profesyonel kariyerine bakarsanız, açık ara gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncusu olduğu belli. Hiç kimse onu umursamıyor. Gerçek bu! LeBron, Kobe ve Mike konusunda, Nike, hikayeyi herkesten daha iyi anlatıyor."



"Kawhi, New Balance'ta. Onu gömecekler. O asla Tüm Zamanların en iyileri tartışmalarında yer almayacak... Kawhi gibi bir robotsanız, NBA tarihindeki en büyük başarıya sahip olsanız da farketmez. Üç Finaller MVP'si, üç farklı takımla üç şampiyonluk kazansanız bile. LeBron bunu yapsa, onun GOAT olarak yerini sağlamlaştırırlardı. Neden konu Kawhi olunca aynı değil? Üstelik Kawhi, LeBron'u yenmişti de."



