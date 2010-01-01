Dinwiddie'nin, 10 adımda Chicago Bulls'u kurtarma planı!

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, Chicago Bulls ile Anthony Davis liderliğinde bir süpertakım oluşturmak için, 10 tweet'lik planını ortaya koydu.



Dinwiddie, Bulls için bir oyuncu / genel menajer rolünü üstlenmeye ilişkin ilk tweet'i gönderdikten sonra, takımı nasıl bir kazanan ekip haline getirebileceğine dair 10 adımlık bir plan hazırladı.



Dinwiddie'nin planı, Tomas Satoransky ve gelecekteki draft hakları karşılığında kendisini Bulls'a gönderecek bir takas içeriyor. Kendisini yeni GM yapacak olan hamleyi tamamlayan Dinwiddie, bu yaz Davis'i bu yaz bir serbest oyuncu olarak almak için bir imza-ve-takas işlemi düzenlemeye çalışacağını söyledi.



Bu, Windy City ekibine Dinwiddie, AD, Zach LaVine ve Lauri Markkanen'lı bir çekirdek kazandırıyor.



Dinwiddie'nin tweet'leri, sırayla şu şekildeydi:



"Chicago Bulls'un bir genel menajere ihtiyacı olduğu dikkatimi çekti. Eğer kibarca rica ederseniz, tarihin ilk oyuncu/menajeri olarak geri gelebilirim."



1



"İlk işim, Satoransky'yi Dinwiddie için takas edip, onu GM olarak atamak olacaktır. Ama bir draft hakkına da ihtiyacımız olacak, çünkü Dinwiddie iyi bir skorer."



2



"İkinci işim, Rich Paul'u aramak olur. Davis'i getirirse, maksimum anlaşmam için Klutch Sports'a katılırım."



3



"Şimdi artık backcourt'umun Dinwiddie ve LaVine'den oluştuğunu biliyorum. Lauri ve Davis de uzunlarım olacak. Coby White gibi iki pozisyonu da oynayabilen bir bench guardım olduğunu da söylemem gerekiyor (hayranıyım). Sağlam bir beşli. Ama dokuz kişilik rotasyonda forvet savunmacıları ve atletik bir pivottan yoksun kalacağız gibi gözüküyor."



4



"Not, benchteki altı kişi için, taraftarların tüm sevdikleri oyuncuları tutardım. Blakeny, Shaq, Hutchinson, Gafford, iki veteran oyuncu. Soyunma odasındaki kimya için Jared Dudley tipi oyuncular."



5



"Şimdi, rotasyonu tamamlayacak dört numaraya geri dönelim. Uzun forvet savunmacıları için Moe Harkless ya da Robert Covington tipi oyunculara bakarım. Ryan Arcidiacano artı Luke Kornet ve artı para ile, Moe Harkless'a vereceğim parayı karşılamış olurum."



6



"Terrence Ross ya da Marcus Morris gibi (sertlik de eklemiş oluruz) tecrübeli 3-and-D oyuncusu da lazım. Morris için ne kadar maaş boşluğum olduğuna bakarım. Şampiyonluk şansı için belki indirime giderim."



7



"İlk 8 sıralı bir lotarya seçimim olduğu için, point guardları da savunabilecek, üçlük atıp savunma yapacak orta fizikli forvet oyuncular için, Rashad Philips'e danışacağım. Son olarak bir uzuna ihtiyacım var. Belki oyuncu opsiyonlarını seçtikten sonra, Otto Porter'ı, Andre Drummond için takas ederim.



8



"EN ÖNEMLİ NOT: AD ile şeffaf bir iletişim kuracağız, alttan o da iş çevirecek."



9



"En iyi dört oyuncumun yaş ortalaması 26 olacak. Bize 5 yıllık bir pencere verecek. Dinwiddie, LaVine, Davis, Drummond ve belki muhtemel ilk beş Marcus."



10



"Eğer Davis'in daha çok veterana ihtiyacı varsa, uyum sağlar ve istediğini yaparız. Koç seçiminde de işbirliği yaparız. Dört ana yedeğimiz: Harkless, Coby, lotarya draft hakkı, bir veteran. Üç süper yetenekli genç."



Dinwiddie'nin bu planının nasıl karşılanacağı ise merak konusu.



