Dinwiddie'den, şaşırtan Victoria's Secret benzetmesi!

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, hangi oyuncunun En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü alması gerektiği ile ilgili, Victoria's Secret mankenleri üzerinden bir benzetme yaptı.



NBA'de En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü hangi oyuncunun alması olması gerektiği ile ilgili, Dinwiddie düşüncelerini Twitter'da paylaştı.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks'un tweet'ine verdiği yanıtın bir parçası olarak Dinwiddie, New Orleans Pelicans yıldızı Brandon Ingram yerine Miami Heat yıldızı Bam Adebayo veya Charlotte Hornets guardı Devonte' Graham'in bu ödülü alabilecek oyuncular olduğunu söyledi.



Dinwiddie, Ingram'ı seçmemesinin sebebi olarak, MIP ödülünü en ilk üç Draft seçimi arasından seçmenin, "en çirkin Victoria's Secret modelini seçmek gibi" olduğunu belirtti:



"Bam ya da Graham. B.I. fena bir oyuncu ama ilk üç sıradan seçilmiş bir oyuncuya MIP vermek, en çirkin Victoria's Secret modelini seçmek gibi bir şey."



"D'ANGELO İÇİN, GÖRÜŞÜMÜN ARKASINDAYIM"



Takipçiler, geçen sezon aynı ödül için eski takım arkadaşı D'Angelo Russell'ı desteklediği için, Dinwiddie'nin duruşunu sorgulamaya başladı. Russell, 2015'te 2. sıradan seçilmişti:



"Birinin bunu söyleyeceğini biliyordum. Onun durumu, daha çok kariyerini toparlaması ve yolculuğu ile ilgili, bu yüzden DLo konusunda MIP duruşumun %100 arkasındayım.



B.I. konusunda , kimse onun kötü olduğunu söylemedi. İnsanlar ona inandı. Ama Bron ile uyumsuzdu ve LA'deki zamanlaması doğru değildi."



"DRAFT SEÇİMİ, ÖNEMLİ"



Dinwiddie ayrıca, Draft seçiminin MIP oylamasında bir etkisi olmaması gerektiğini savunan başka bir takipçiye de şu yanıtı verdi:



"Draft seçimi önemli, çünkü doğal olarak, sakatlık ya da zorlu bir şey dışında, gelen fırsatı belirler."



ÜÇ OYUNCU DA ÖDÜLÜN BÜYÜK ADAYLARI



Lakers, Ingram'ı Lonzo Ball ve Josh Hart ile birlikte Temmuz 2019'da Pelicans'a takas etmişti. Ingram şimdiye kadar New Orleans için iyi oynamıştı ve bu sezon bu ödül için aday olarak gösterilmesi bekleniyor.



Adebayo'nun adı da MIP tartışmalarında ortaya çıkmaya devam ediyor. Heat forveti, sağlam bir savunma oyuncusu olmasının yanında, hücum tarafında da katkıda bulunabiliyor (16.2 sayı, 10.5 ribaund, 5.1 asist ve 1.2 top çalma).



Son Graham, Hornets ekibi için sezondaki birkaç parlak noktadan biriydi. 2018'de ikinci turda seçilen Graham, bu sezon ilk beş kadrosuna yükselmiş ve çaylak olarak sınırlı dakikalar oynadıktan sonra, 18.2 sayı, 7.5 asist ve 3.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



