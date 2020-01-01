Dinwiddie yine KOVID-19 pozitif çıktı, sezona katılmayacağını belirtti

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, KOVID-19 için bir başka pozitif test sonucu aldıktan sonra, Orlando'daki NBA sezonuna katılmayacağını açıkladı.



27 yaşındaki Dinwiddie, ilk olarak 29 Haziran'da koronavirüs için pozitif test sonucu aldığını ve baş ağrısı ve baş dönmesi çektiğini belirterek semptomatik olduğunu söylemişti.



"Bir başka pozitif testten sonra ve semptomları da göz önünde bulundurarak, Brooklyn Nets, takım doktorları ve ben, Orlando'da oynamamamın takım ve benim için en iyisi olacağına karar verdik. Çocukları her adımda destekleyeceğim!"



Sakatlığı nedeniyle Kevin Durant, Kyrie Irving ve Nicolas Claxton'ın yokluğuna ek olarak Nets, koronavirüs nedeniyle oturmayı tercih eden DeAndre Jordan ve Wilson Chandler olmadan devam edecek. Durant ve Jordan da daha önce koronavirüsü kapmıştı.



Dinwiddie, bu sezon kariyerinde en yüksek 20.6 sayı, 6.8 asist ve 3.5 ribaunt ortalamaları elde etmişti.



Nets (30-34) şu anda Doğu Konferansı'nda yedinci sırada bulunuyor ve 31 Temmuz'da sekizinci sıradaki Orlando Magic'e (30-35) karşı oynayacak.



