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Dinwiddie'ye göre Nets, Lakers'ı Final serisinde "süpürürdü"

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, iki takımın da sağlıklı olması durumunda Nets'in Los Angeles Lakers'ı NBA Finalleri'nde süpürmüş olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, iki takımın da sağlıklı olması durumunda Nets'in Los Angeles Lakers'ı NBA Finalleri'nde süpürmüş olacağını söyledi.

Nets ve Lakers serisi, sezon başlamadan önce 2021 NBA Finallerinin beklenen karşılaşması olmuştu.

Geçtiğimiz sezonun tamamını çapraz bağ sakatlığıyla kaçırmış olan Dinwiddie, Twitter'da, her iki takımın da sağlıklı kalması durumunda Nets'in Lakers'ı muhtemel bir Final serisinde süpüreceğine inandığını belirtti.

Nets ekibi, bu playofflarda James Harden ve Kyrie Irving'i sakatlıklardan ötürü kaybetmişti. Irving, Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı Doğu yarı finalleri serisinin 4. maçında ayak bileğini sakatlayıp serinin geri kalanını kaçırmış, Harden ise aynı serinin 1. maçının dakikalarında sakatlandıktan sonra, 5. ve 7. maçlar arası halen sakat bir şekildeyken forma giymişti.


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