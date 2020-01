Dinwiddie, Ross ve diğerleri, Kobe'yi onurlandırmak adına forma numaralarını değiştiriyor

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, Orlando Magic guardı Terrence Ross ve birkaç diğer isim dün gece Kobe Bryant'ı onurlandırmak için forma numaralarını 8'den değiştireceklerini söylediler.



Dinwiddie Twitter'da yaptığı açıklamada, formasını Bryant'ın giydiği 8 numaradan 26 numaraya değiştireceğini açıkladı. Oğlu Elijah 20 Nisan'da, Dinwiddie ise 6 Nisan'da doğduğu için kısmen 26'yı seçtiğini belirtti.



Taraftarlar ayrıca, 26'nın Bryant'ın diğer forması (24) ile Bryant'ın kızı Gianna'nın formasının (2) toplamı olduğunu ortaya çıkardılar.



Dinwiddie, Bryant'ı çocukluk kahramanı olarak gördüğünü söyledi ve Bryant'ın ölümünden saatler sonra Nets'in New York Knicks'e karşı oynadığı maçı takiben gazetecilere konuşurken duygusallaşmıştı:



"Bana ona göre bir All-Star olduğumu ve bunun gibi şeyleri söylemişti. Çocuklar daha önce bunun bir popülerlik yarışması olduğundan bahsediyorlardı ve söz konusu ben olduğunda zaman böyle şeyler kazanmıyorsunuz. Artık seçilmem gerekmiyordu, çünkü All-Star olduğumu söyleyen sadece ailem değildi, o adamdı."



ROSS, OKAFOR VE SMITH DE HAREKETE GEÇTİLER



Magic Salı günü, Ross'un Cumartesi günü Miami Heat'e karşı oynadığı maçtan başlayarak 8 numara yerine 31 numara giyeceğini duyurdu. Ross bu sezon 8 numaraya geçmeden önce 31 numara giyiyordu.



Bir diğer 8 numara giyen oyuncu New Orleans Pelicans pivotu Jahlil Okafor, Salı günü forma numarasını değiştirmek için çalıştığını söyledi. Gecenin sonunda yeni bir sayı bulmayı umduğunu da ekledi.



Philadelphia 76ers guardı Zhaire Smith de geçiş yapıyor. Bryant'ın ilk numarası olduğu için 8 numara giyen Smith, ileride 5 numara giyeceğini söyledi. Smith Salı günü Golden State Warriors'a karşı 7 numaralı forma giymişti, çünkü takımın 5 numaralı formayı hazırlanmak için zamanı olmamıştı.



KEMBA, DÜŞÜNME AŞAMASINDA



Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, bir geçiş yapmayı "düşündüğünü" ancak 8 numaralı formayı giymeye devam ederek Bryant'ı onurlandırmak istediğini söyledi:



"Bunu düşünüyorum, ama henüz emin değilim. Kobe'ye kesinlikle çok saygı duyuyorum. Herkes biraz farklı davranıyor. Ben, bu numarayı giyerek onu onurlandırmayı çok isterim. Her gece çok sıkı oynadım ve yine aynı şeyi yaparak, Kobe'yi onurlandırmak istiyorum. Kesinlikle düşünüyorum. Ama göreceğiz."



Charlotte Hornets ile NBA'de ilk sekiz sezonunda 15 numara giyen Walker, Celtics ile anlaştıktan sonra, bu sezondan önce 8 numaraya geçmişti.



Tipik olarak, forma değişikliklerinin bir oyuncunun numarayı değiştirdiği sezondan önce onaylanması gerekir. Ligin bu konudaki kuralı, forma numarasını değiştirme talebinin önceki sezonun 15 Şubat tarihine kadar gerçekleşmesi gerektiğini belirtiyor. Başka bir deyişle, bir oyuncunun forma numaralarını gelecek sezon için değiştirme niyetini beyan etmesi için, genellikle iki buçuk hafta daha süresi oluyor.



YOUNG, EMBIID VE NANCE DE DEĞİŞTİRDİLER



Ancak aynı kuralda, lig "Son başvuru tarihinden sonra talep edilen tüm değişiklikler duruma göre onaylanacaktır" diyor, Dinwiddie ve Ross için de olduğu gibi.



Lig ayrıca Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'a Pazar günü oynanan Washington Wizards maçında Bryant'ın 8 numarasını giymesine izin vermişti. Young, 8 numara giyerken sekiz saniyelik bir yarı saha ihlali almış, daha sonra oyunun geri kalanı için normalde giydiği 11 numaralı formaya dönmüştü.



Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, dün gece Warriors'a karşı oynanan maçta 24 numaralı forma giydi ve normalde Hall of Fame oyuncu Bobby Jones'un emekli edilmiş bu forma numarası için, kendisinden özel izin aldı.



Cleveland Cavaliers forveti Larry Nance Jr. da 24 numarayı giydi. Nance, Cavs'deki ilk birkaç maçında 24 numarayı giymiş, ancak takım, babasının numarası olan 22'yi giymesine izin verdiğinde, değiştirmişti. Dün gece Pelicans'a karşı 24 numaralı formayla sahaya çıkan Nance, ikinci yarı için 22 numaraya geri dönmüştü.