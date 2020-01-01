Dinwiddie: "Oyuncular, NBA'in tüm kaybını karşıladı ve bedavaya oynadı"

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, NBA'in mali durumu hakkında konuştu ve "oyuncuların tüm kaybı karşıladığını" ve "Orlando'da bedavaya oynadıklarını" açıkladı.



Kısa süre önce, NBA'in kendisini, takımları ve oyuncuları etkileyen birkaç faktörün ardından bu sezon gelir tahmininin 1.5 milyar dolar gerisinde kaldığı ortaya çıkmıştı. Koronavirüs salgınına eklenen diğer faktörler, lige finansal olarak yansımıştı:



"Tahmini olarak 200 milyon dolarlık bir maliyetle yürütülen bu sınırlı erişim ve her şey dahil olan bubble, NBA'in durumunu etkileyen faktörlerden biriydi.



Diğer faktörler, ilk kapanış, 171 normal sezon maçının oynanmaması, bubble'daki maçlara katılım eksikliği ve Çin'in, eski Houston Rockets GM'i Daryl Morey'nin Ekim ayındaki Hong Kong'u destekleyen tweetinden sonra maçları göstermeme kararıydı."



"UMARIM LOKAVT OLMAZ!"



Dinwiddie bununla ilgili açıklamasını Twitter'da yaptı ve biraz matematik ile, sezon boyunca işlerin nasıl yönetildiğinden duyduğu rahatsızlığı gösterdi:



"Yanılıyor olabilirim, çünkü bu menajerlik olayında daha yeniyim. Ancak gelir tahminleri 8 milyar ABD doları idi.



Oyuncular, ilk %10'luk emanet ve geliştirilmiş %25 Kovid emaneti arasında, bu yıl maaşlarının %35'ini kaybetmişlerdi.



%35 x (8 milyar doların %50'si) = 1.4 milyar dolar.



Yani temelde Kovid yükünü 50/50 ve Daryl Morey fiyaskosunu (300-500 milyon dolar) taşıma zorunluluğuna rağmen, oyuncular tüm bu kaybı karşıladılar ve Orlando'da ücretsiz oynadılar. Umarım bir lokavt olmaz."



