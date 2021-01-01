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Dinwiddie'nin NBA Finalleri'nde döneceği iddiası yalanlandı

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie'nin NBA Finalleri'nde oynaması gibi bir olasılığının bulunmadığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie'nin NBA Finalleri'nde oynaması gibi bir olasılığının bulunmadığı belirtildi.

Nets'in sezonu henüz sona ermemiş olsa da, Dinwiddie'nin sezonunun aksini öne süren son raporlara rağmen sona ermiş olabileceği bildirildi.

New York Post'tan Brian Lewis, Nets ekibi NBA Finalleri'ne kalsa bile, Dinwiddie'nin geri dönmesinin "olası olmadığını" söyledi.

Bu ifadenin, geçtiğimiz Cumartesi günü Dinwiddie'nin "er ya da geç" bir dönüş planladığını söyleyen New York Daily News'ten Kristian Winfield'ın haberiyle çeliştiği görüldü.

Dinwiddie'nin, geçtiğimiz Aralık ayında çapraz bağları yırtılmıştı ve Lewis'e göre, Los Angeles'ta rehabilitasyon gören Nets guardının "bir noktada" takıma yeniden katılması bekleniyordu.

Nets başantrenörü Steve Nash'e geçtiğimiz Mayıs ayında Dinwiddie'nin olası bir geri dönüşü hakkında soru sorulduğunda, Winfield'a göre bunun mümkün olacağını düşünmediğini söylemişti.


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