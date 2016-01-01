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Dinwiddie, kendisi için: "Serbest olanlar arasında en iyi point guard'ım"

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, Instagram'da kendisini "serbest oyuncular arasındaki en iyi point guard" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, Instagram'da kendisini "serbest oyuncular arasındaki en iyi point guard" olarak nitelendirdi.

Kısmı ön çapraz bağ yırtılması sakatlığından tamamen iyileştirdiğini duyuran Dinwiddie, geleceği hakkında cesur bir açıklama yaptı.

2021-22 sezonu için kontratındaki opsiyonu kullanmaması beklenen 28 yaşındaki oyuncu, serbest oyuncu piyasaya çıkmaya hazırlandığını, Instagram'da paylaştığı kendi fotoğrafının altındaki şu ifadelerle ima etti:

"Serbest oyuncular arasındaki en iyi point guard, hazır gibi görünüyor."

2016'dan beri Nets kadrosunda yer alan Dinwiddie, ekiple 2019-20 sezonunda 20.6 sayı 3.5 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla en iyi yılını geçirmişti.


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